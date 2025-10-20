El 10% del censo electoral votó en la jornada de elección del CMJ en Antioquia

Antioquia

Las elecciones de los Conejos Municipales Juveniles en Antioquia terminaron sin inconvenientes ni alteraciones al orden público, pese a que l a policía había priorizado las subregiones del Norte, Bajo Cauca y Nordeste con posibles situaciones de riesgo., especialmente los municipios de Amalfi, Valdivia, Ituango y San Andrés de Cuerquia.

El gobernador Andrés Julián Rendón reportó que este año se superó la cantidad de personas votantes a las similares de hace cuatro años, cuando apenas participó el 6% del censo electoral, y en esta ocasión se llegó al 10%.

“En Antioquia estaban habilitados para votar más de un millón y medio de jóvenes, según los datos preliminares. Yo creo que vamos a estar superando el 10% de participación, que es una cifra que podría ser de llegar a los 150.000 votantes, superior a la registrada hace cuatro años, pero que todavía uno quisiera más”.

Mientras que el secretario de Juventud de la gobernación, Daniel Arbeláez Echeverri, dijo que, aunque el 10% es una participación muy baja, sí destacó que se superó el porcentaje de hace cuatro años; además, explica que la fecha de este año en la que programó la actividad democrática ayudó mucho a que se incrementara la participación en la actividad democrática.

“Se lograron corregir varias cosas. Primero, la cantidad de votos nulos, porque el tarjetón mejoró sustancialmente respecto a hace cuatro años. La fecha en que se celebró también, digamos, ayudó un poco respecto a los comicios pasados, que fueron en diciembre. Y también tenemos cien mil jóvenes menos en el departamento de Antioquia, que eso hay que saberlo leer para entender muy bien cómo fue la participación”.

El funcionario destacó que subregiones como el Oriente y el Suroeste reportaron una destacada participación, por lo que esperan que la cifra de electores aumente para cuando se entregue un reporte oficial de la jornada.