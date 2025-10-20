El arte urbano se toma los muros del Parque La Conservación, antes Zoológico Santa Fe de Medellín

Grafiti en el Parque de la Conservación en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín

Medellín

La Alcaldía Distrital de Medellín informó que los muros del Parque de la Conservación, antes Zoológico Santa Fe, se convirtieron en un lienzo en el que unos 10 artistas locales mostraron su talento y visión del territorio.

Esta estrategia hace parte de la bienal de arte Latidos, donde hay expresiones de arte urbano y grafiti en esta ciudad.

Se busca que este evento de ciudad deje una huella en la capital antioqueña, con este tipo de intervenciones que buscan vivir y sentir el arte en espacios que son poco convencionales.

¿Cuándo se pintarán estos grafitis?

Hasta el próximo 26 de octubre, se desarrolla esta etapa de intervención, que podrán apreciar quienes transiten por este corredor de la Avenida Guayabal en Medellín.

Esta semana se estará adelantando este proceso creativo que transforma estas paredes de mediano formato en obras de arte con mucho color, vida y reflexión.

¿Qué explican desde la Alcaldía de Medellín?

María Clara Arrubla, subdirectora de Gestión del Paisaje y Patrimonio del Distrito de Medellín, explicó que: “Latidos continúa. Nuestra primera bienal de arte urbano y grafiti sigue generando obras de gran impacto en nuestra ciudad. Ahora lo haremos en la Avenida Guayabal, en el Parque de la Conservación. Tendremos una intervención con más de 10 artistas locales de la ciudad, en un formato de más de 600 metros cuadrados. Así llenaremos de arte y de color este gran sector de la ciudad”.

Esta estrategia hace parte de un trabajo articulado entre la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas; la Secretaría de Cultura Ciudadana; Comunigraff y la Promotora Cultural de Proantioquia.

Medellín, ciudad de memoria y transformación

La articulación, “permite consolidar a Medellín como una ciudad que reconoce el valor del arte urbano en las expresiones de identidad, memoria y transformación social”, explicaron desde la Alcaldía de Medellín.

En estas muestras artísticas, cada una de ellas es una historia que palpita al ritmo de los latidos del arte urbano, para reafirmar que el grafiti y la pintura mural son lenguajes de respeto y convivencia con el entorno.