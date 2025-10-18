Hurto a mano arma en café de Cabecera: Elementos superan los $12 millones. Foto: Tomada de la cámara de seguridad.

Bucaramanga

Hay Conmoción luego de que en una cafetería en el sector de cabecera ingresara un hombre con un arma de fuego e intimidara a las personas que estaban allí. Este hombre, que emprendió a la huida logró llevarse una cadena de oro avaluada en 5 millones de pesos y un celular de alta gama.

Yurisbeth Hernández, una de las víctimas en este hecho violento, señaló que el hurto se registró sobre las 4:20 p. m. en un sector exclusivo de Bucaramanga en donde estaban compartiendo con otras tres amigas.

“El chico ingresó, le puso el arma en la cabeza a mi compañera y le quitó el teléfono, automáticamente se fue a quitarme la cadena y yo me agaché, me aruñó y me la alcanzó a quitar, habían bastantes personas pero nadie va a poner en riesgo su vida por ayudar a otras”, señaló Hernández.

Agregó que los uniformados de la Policía del CAI cercano llegaron de manera pronta a atender la situación e incluso que minutos antes estaban atendiendo otra situación que al parecer había sido cometida por el mismo hombre, quien robó otra cadena de oro.

La policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable de esto hurto que causó temor entre la ciudadanía.