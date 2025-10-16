Girón: volquetero de 74 años murió tras ser embestido por una moto cuando regresaba de almorzar

Bucaramanga

El trágico accidente cobró la vida de Ruperto Lozada Pinilla, un reconocido volquetero de 74 años, quien fue arrollado por una motocicleta en el Anillo Vial que conecta a Girón con Floridablanca.

Según las primeras versiones el adulto mayor había hecho una pausa en su jornada laboral para almorzar en un restaurante cercano.

Testigos relataron que Lozada había estacionado su volqueta al otro lado de la vía y tras terminar su comida salió del establecimiento para retomar sus labores.

En el momento en que intentó cruzar la carretera observó que un automóvil se aproximaba y decidió esperar a que pasara.

Sin embargo justo cuando avanzó detrás del vehículo, una motocicleta que transitaba a alta velocidad por el carril izquierdo lo impactó violentamente, lanzándolo varios metros sobre el asfalto.

El golpe fue tan fuerte que Ruperto Lozada perdió la vida de inmediato, producto de un trauma craneoencefálico severo.

Personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales.

Minutos después llegó una ambulancia y agentes de Tránsito de Girón, quienes confirmaron su fallecimiento y realizaron el levantamiento del cuerpo.

La motocicleta involucrada fue inmovilizada mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente, y las posibles responsabilidades.

Durante el procedimiento Brian Lozada, nieto de la víctima, llegó al lugar profundamente afectado por la tragedia. Quien describió con tristeza cómo ocurrieron los hechos.

“Él venía del restaurante, iba a cruzar la carretera y pasa un carro. Él deja que pase el carro y va a cruzar detrás del carro. En ese momento viene una moto de alta velocidad, la moto lo golpea, él vuela y cae sobre el andén. De ahí se arrastran con la moto hasta el restaurante”, relató Brian Lozada.

El joven aprovechó para hacer un llamado a la conciencia de los conductores y a las autoridades.

“La gente tiene que tener más conciencia, no andar tan apurados. Todos tenemos que llegar a la casa a dormir. Que colaboren, que hagan un puentecito y cuiden al peatón”, expresó.

La muerte del hombre de 74 años generó consternación entre sus compañeros del gremio transportador, quienes lo describieron como un hombre trabajador y humilde.