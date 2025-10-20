De Imagine Dragons al Oktoberfest: el escenario multipropósito en tiempo récord del Vive Claro
Alrededor de más de 30.000 personas estuvieron presentes en el concierto de Imagine Dragons
Vive Claro Distrito Cultural se consolida como el recinto más versátil, sostenible e innovador del país. El pasado fin de semana, este espacio volvió a demostrar su capacidad de transformación total al albergar, en menos de 24 horas, dos eventos completamente distintos: un masivo concierto de Imagine Dragons y el tradicional Oktoberfest.
Gracias a su diseño modular, operación eficiente y enfoque en sostenibilidad, Vive Claro se posiciona como el epicentro del entretenimiento, la cultura y la economía creativa en Colombia.
De un concierto multitudinario a una feria cultural en menos de 24 horas
El viernes, 17 de octubre, el foro principal de Vive Claro recibió a más de 30.000 personas para el esperado concierto de Imagine Dragons, en una noche cargada de energía y música. Menos de un día después, el mismo espacio fue transformado por completo para dar paso al Oktoberfest, una celebración con un formato, logística y audiencia totalmente distintos.
La rápida transición entre eventos se logró gracias a la coordinación entre los equipos de producción, aseo y aliados técnicos, quienes desmontaron, reacondicionaron y dejaron listo el pabellón multipropósito en tiempo récord, sin interferencias entre actividades ni compromisos en la calidad de la experiencia para el público.
Le puede interesar: Es obsoleto el sistema de aprobación de los conciertos y hay guerra sucia: Luz Ángela Castro de Vive Claro
Infraestructura inteligente y sostenible
Vive Claro cuenta con una infraestructura modular e inteligente, pensada para la adaptabilidad. El complejo cuenta con:
- Un foro principal con capacidad para 40.000 personas
- Un pabellón multipropósito con aforo para 7.000 asistentes
Ambos espacios están diseñados para albergar desde conciertos, ferias y exposiciones, hasta experiencias culturales y eventos corporativos, manteniendo altos estándares de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental.
Entre sus principales compromisos destacan:
- Cero residuos al relleno sanitario
- Gestión circular de materiales
- Control riguroso de ruido
- Accesibilidad total para todas las personas
- Relación activa y acompañamiento a la comunidad vecina
Impacto económico y social del entretenimiento
El funcionamiento de Vive Claro no solo representa un hito logístico, también impulsa el desarrollo económico y turístico de Bogotá y el país. Solo durante el fin de semana de los dos eventos mencionados, se generaron cifras destacadas:
- Más de $2.300 millones de pesos en impuestos recaudados por evento
- Un impacto turístico superior a $7.000 millones COP, con más del 30 % de los asistentes provenientes de fuera de Bogotá
- Apoyo a una industria cultural que emplea a más de 300.000 personas en Colombia, fortaleciendo el tejido creativo, la economía local y la proyección internacional de la ciudad
Lea también: Amaia Montero vuelve a ser la voz principal de La Oreja de Van Gogh después de 30 años