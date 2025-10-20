De Imagine Dragons al Oktoberfest: el escenario multipropósito en tiempo récord del Vive Claro

Vive Claro Distrito Cultural se consolida como el recinto más versátil, sostenible e innovador del país. El pasado fin de semana, este espacio volvió a demostrar su capacidad de transformación total al albergar, en menos de 24 horas, dos eventos completamente distintos: un masivo concierto de Imagine Dragons y el tradicional Oktoberfest.

Gracias a su diseño modular, operación eficiente y enfoque en sostenibilidad, Vive Claro se posiciona como el epicentro del entretenimiento, la cultura y la economía creativa en Colombia.

De un concierto multitudinario a una feria cultural en menos de 24 horas

El viernes, 17 de octubre, el foro principal de Vive Claro recibió a más de 30.000 personas para el esperado concierto de Imagine Dragons, en una noche cargada de energía y música. Menos de un día después, el mismo espacio fue transformado por completo para dar paso al Oktoberfest, una celebración con un formato, logística y audiencia totalmente distintos.

La rápida transición entre eventos se logró gracias a la coordinación entre los equipos de producción, aseo y aliados técnicos, quienes desmontaron, reacondicionaron y dejaron listo el pabellón multipropósito en tiempo récord, sin interferencias entre actividades ni compromisos en la calidad de la experiencia para el público.

Le puede interesar: Es obsoleto el sistema de aprobación de los conciertos y hay guerra sucia: Luz Ángela Castro de Vive Claro

Infraestructura inteligente y sostenible

Vive Claro cuenta con una infraestructura modular e inteligente, pensada para la adaptabilidad. El complejo cuenta con:

Un foro principal con capacidad para 40.000 personas

Un pabellón multipropósito con aforo para 7.000 asistentes

Ambos espacios están diseñados para albergar desde conciertos, ferias y exposiciones, hasta experiencias culturales y eventos corporativos, manteniendo altos estándares de eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental.

Entre sus principales compromisos destacan:

Cero residuos al relleno sanitario

Gestión circular de materiales

Control riguroso de ruido

Accesibilidad total para todas las personas

Relación activa y acompañamiento a la comunidad vecina

Impacto económico y social del entretenimiento

El funcionamiento de Vive Claro no solo representa un hito logístico, también impulsa el desarrollo económico y turístico de Bogotá y el país. Solo durante el fin de semana de los dos eventos mencionados, se generaron cifras destacadas:

Más de $2.300 millones de pesos en impuestos recaudados por evento

recaudados por evento Un impacto turístico superior a $7.000 millones COP , con más del 30 % de los asistentes provenientes de fuera de Bogotá

, con más del 30 % de los asistentes provenientes de fuera de Bogotá Apoyo a una industria cultural que emplea a más de 300.000 personas en Colombia, fortaleciendo el tejido creativo, la economía local y la proyección internacional de la ciudad

Lea también: Amaia Montero vuelve a ser la voz principal de La Oreja de Van Gogh después de 30 años



