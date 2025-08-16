Conozca la agenda de conciertos y eventos culturales que marcarán el cierre de 2025 en Bogotá
Encuentre aquí el listado con los más de 100 conciertos que tendrá el país para lo que queda del año, desde reggaetón, rock, electrónica y pop.
En Hora20 una conversación con expertos del entretenimiento sobre los eventos que viene para el final del año, su impacto económico y cómo Colombia se ha consolidado en la industria en América Latina.
Lo que dicen los panelistas
Jorge Alberto Ríos, Gerente general de ‘Tu Boleta’, resaltó que el número de eventos a nivel nacional ha presentado un incremento del 21% este año, “según datos del Portal único de Espectáculos Públicos y Artes Escénicas (PULEP), a en el país se han registrado 1991 eventos en total. Con respecto al año pasado hay un crecimiento del 10% en boletería potencial, 30% en recaudo y 17% en el precio promedio del tiquete”. También, añadió que la demanda está aumentando y con cifras del PULEP se espera un recaudo total de 500,000 millones de pesos, “la ciudad que más está creciendo es Bogotá. Bogotá está aportando al crecimiento de la demanda en un 40%; la segunda región que más aporta es Antioquia y la tercera la Costa Caribe”.
Por otro lado, comentó que el alza de los precios de boletería está condicionada con los costos del artista y la producción, “el que más influye es el artista, pero también depende de la producción que este exija en términos de escenario, luces, sonido, efectos especiales, pólvora o pantallas”. A su vez, resaltó que cerca del 25% de los asistentes a conciertos en Bogotá vienen de afuera de la ciudad, incluyendo otros países y departamentos; además las edades que más compran boletas y asisten a conciertos son entre los 25 y 35 años.
Para Diomar García, empresario, productor y organizador de eventos, Colombia se ha vuelto de gran importancia a nivel mundial. Los grandes artistas ven al país como una parada obligatoria dándole ventaja sobre los países vecinos, “cuando las alcaldías y autoridades permiten que se presten estos sus grandes escenarios, se amplía el espectro de posibilidades y logramos hacer conciertos más grandes además de giras que involucren varias ciudades”. De igual manera, reconoció que, por la demanda de los jóvenes entre los 10 y 15 años, “ahora en los conciertos hay localidades para menores de edad donde pueden ir con sus padres y hay restricciones en el consumo de licor”.
Por último, rescató que Medellín se convirtió en la capital mundial del género urbano lo cual lleva a que artistas internacionales tengan interés de incluir a Colombia en sus giras, “en un ‘Top 10 global’ de artistas urbanos, más de cinco de ellos son de Medellín: Maluma, JBalvin, Karol G, Feid, Blessd y Ryan Castro”.
Andrés Guasca, director general de ‘Music Trends’, planteó que uno de los retos más grandes que tiene la industria del entretenimiento es llegar a los estándares que el consumidor exige, “a medida que avanza el proceso de crecimiento y demanda de entretenimiento, las personas están dispuestas a invertir más en experiencias VIP o sofisticadas“. Atado a este tema, cree que se está viviendo un tiempo histórico en materia de conciertos en Colombia, “hay tres factores que influenciaron para llegar a donde nos encontramos: primero, hubo un cambio de mentalidad después de la pandemia que lleva a las personas a buscar experiencias memorables; segundo, el país tiene una ubicación estratégica en el continente además de una buena infraestructura; tercero, exportamos mucho talento colombiano al exterior lo que permite que resaltemos sobre otros países”. Por consiguiente, añadió que Colombia está dejando de ser un ‘mercado opción’ y se convirtió en ‘una parada inevitable’ para las giras mundiales de los artistas.
Estos son los eventos para lo que queda del año
El final del 2025 trae una agenda llena de conciertos y eventos en la capital, les traemos un listado para que no se pierda ninguno de ellos.
AGOSTO:
- Viernes 16 | ALI A.K.A. MIND, Royal Center
- Sábado 17 | Emilia – “Tour 2025”, Movistar Arena
- Martes 19 | Kylie Minogue – “Ameri Tour”, Movistar Arena
- Jueves 21 | Duki – Ameri Tour, Movistar Arena
- Viernes 22 | Molotov – 30° Anniversary Tour, Movistar Arena
- Sábado 23 | Paola Jara, Arelys Henao, Francy y Kelly Cárdenas – “Entre tres Tour”, Movistar Arena
- Sábado 23 | Peso Pluma - “El Club de la Pelea Tour”, Royal Center
- Sábado 23 | Las Leyendas del Vallenato – Jean Carlos Centeno y Nelson Velásquez, Centro Comercial Paseo Villa Del Río
- Sábado 23 | Airbag – “El Club de la Pelea”, Royal Center
- Sábado 23 y domingo 24 | Hip Hop al Parque, Parque Simón Bolívar
- Domingo 24 | Green Day – “Bad Nerves”, Vive Claro
- Viernes 29 | Alejandra Guzmán – “Brilla Tour”, Movistar Arena
- Lunes 29 | Caramelos de Cianuro, Royal Center
- Viernes 29 y sábado 30 | Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El Último Baile Tour”, Royal Center
- Sábado 30 | Oblivion’s Mighty Trash – “The Rap Game”, Royal Center
- Sábado 30 | Guayacán Orquesta, Movistar Arena
SEPTIEMBRE:
- Lunes 1 | Jacob Collier – “Djesse World Tour”, Teatro Royal Center
- Martes 2 | Cradle Of Filth – “The Screaming Of The Americas”, Teatro Royal Center
- Jueves 4 | Alberto Plaza Sinfónico – “Tour 40 Años”, Movistar Arena
- Jueves 4 | Vale Garzón – “Mi Casa en Concierto”, Teatro Colsubsidio
- Viernes 5 | Manuel Medrano – “10 años tour”, Movistar Arena
- Viernes 5 | Juan Duque, Teatro Royal Center
- Viernes 5 y sábado 6 | Funk Tribu – ‘Tribe’, Coliseo Medplus
- Sábado 6 | Darkiel – “10 años”, Movistar Arena
- Sábado 6 | Otto Serge, Amin Martínez, Martin Elias Jr. y Jorge Martinez – “Vallenatos de Oro: La noche blanca del vallenato”, Royal Center
- Sábado 6 y domingo 7 | Jazz al Parque, Parque El Country
- Miércoles 10 | Ca7triel y Paco Amoroso – “Papota Tour”, Movistar Arena
- Jueves 11 | Rels B – “A new star world tour”, Movistar Arena
- Viernes 12 | Fito Páez – “Piano Solo”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Sábado 13 | Jhonny Rivera – “20 años”, Movistar Arena
- Sábado 13 y domingo 14 | Festival Cordillera 2025, Parque Simón Bolívar
- Domingo 14 | Jesse & Joy – “El Despecho Tour”, Movistar Arena
- Viernes 19 | Viva La Salsa – “Concierto de Amor & Amistad”, Estadio El Campín
- Viernes 19 | Danny Ocean – “Reflexa Tour”, Movistar Arena
- Viernes 19 | Onyx, Royal Center
- Viernes 19 y sábado 20 | Savage System, Boro Room
- Sábado 20 y domingo 21 | Salsa al Parque, Parque Simón Bolívar
- Domingo 21 | IL DIVO by Candlelight, Movistar Arena
- Miércoles 24 | Camila – “Regresa Tour”, Movistar Arena
- Viernes 26 | Omar Courtz – “Primera Musa World Tour”, Movistar Arena
- Sábado 27 | Kendrick Lamar, Vive Claro
- Sábado 27 | Los Diablitos – “40 años”, Movistar Arena
- Sábado 27 | Manuel Turizo, Coliseo Medplus
- Sábado 27 y domingo 28 | Popular al Parque, Parque Simón Bolívar
OCTUBRE:
- Jueves 2 | Red Bull Batalla Final Nacional, Movistar Arena
- Viernes 3 | Primer Festival Internacional de Salsa – “El Duelo”, Movistar Arena
- Viernes 3 | Doctor Krápula – “20 años”, Teatro Royal Center
- Sábado 4 | Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño – “La Cantina Contentosa”, Estadio El Campín
- Sábado 4 | Penyair – “Filantropía World Tour”, Movistar Arena
- Sábado 4 | Rupatrupa – “Flores, muchas flores”, Teatro Royal Center
- Domingo 5 | Behemoth & Deicide, Movistar Arena
- Martes 7 | Guns N’ Roses, Vive Claro
- Miércoles 8 | Avenged Sevenfold - “Life is but a Dream…”, Movistar Arena
- Miércoles 8 y Jueves 9 | Kevin Kaarl – “Ultra Sodade Tour”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Jueves 9 | La Derecha, The Mills, Don Tetto, La 33, entre otros - “100% Rolos”, Movistar Arena
- Viernes 10 | Eladio Carrión - “DON KBRN World Tour”, Movistar Arena
- Domingo 12 | Orquesta Filarmónica de Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Miércoles 15 | Briela Ojeda, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Miércoles 15 | Beto Cuevas – Acústico, Movistar Arena
- Jueves 16 | Marcos Witt – “Legado Tour”, Movistar Arena
- Viernes 17 | Imagine Dragons, Vive Claro
- Viernes 17 | David Guetta – “The Monolith Tour”, Coliseo Medplus
- Viernes 17 octubre | Santiago Cruz – “Quince Caminos”, Movistar Arena
- Viernes 17 | Rusowsky, Teatro Royal Center
- Sábado 18 octubre | Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Sábado 18 octubre | Andy Rivera – “Un día a la vez”, Movistar Arena
- Sábado 18 | Bandalos Chinos, Teatro Royal Center
- Sábado 18 | Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Sábado 18 | Andy Rivera – “Un día a la vez”, Movistar Arena
- Viernes 24 | Anuel AA – “RHLM 2”, Movistar Arena
- Sábado 25 | Linkin Park, Vive Claro
- Domingo 26, Lunes 27 y Martes 28 | Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra World Tour”, Movistar Arena
- Martes 28 | Forever Broken, Chamorro City Hall
- Viernes 31 | Polo & Pan, Movistar Arena
- Viernes 31 | Páramo Celebra Halloween, Chamorro City Hall
NOVIEMBRE:
- Sábado 1 y domingo 2 | Alejandro Fernández – “De rey a rey: Homenaje a Vicente Fernández”, Movistar Arena
- Sábado 8 | Carín León – “Boca Chueca Tour”, Estadio El Campín
- Sábado 8 | Vilma Palma e Vampiros – “35 años de música”, Movistar Arena
- Domingo 9 | Julio Victoria – Filarmónica, Movistar Arena
- Jueves 13 | Damiano David – “Funny Little Fears World Tour”, Royal Center
- Viernes 14 | Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 | Beéle, Movistar Arena
- Jueves 20 | Melendi – “20 años tour”, Movistar Arena
- Jueves 20 | Laura Maré, Teatro Astor Plaza
- Viernes 21 | Heredero, Movistar Arena
- Sábado 22 | Morrisey, Movistar Arena
- Sábado 22 | Blessd, Vive Claro
- Domingo 23 | Realidad Metal, Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Domingo 23 | “Todos Juntos por el Hambre”, Movistar Arena
- Martes 25 | Billy Idol – “It’s a nice day to… tour again”, Movistar Arena
- Miércoles 26 | Beéle, Movistar Arena
- Jueves 27 | Julieta Venegas, Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Viernes 28 | Dua Lipa – “Radical Optimism Tour”, Estadio El Campín
- Sábado 29 | Ela Taubert – “Preguntas a las 11:11 Tour”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Domingo 30 | Orquesta Filarmónica de Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
DICIEMBRE:
- Jueves 4 | Cazzu – “Latinaje en vivo”, Movistar Arena
- Viernes 5 | Limp Bizkit & YungBlud – “Loserville”, Estadio El Campín
- Viernes 5 | Pierce the Veil – Royal Center
- Viernes 5 | Boris Brejcha – “Reflections Tour”, Movistar Arena
- Sábado 6 | Tito Nieves – “50 años: Mi último Tour”, Movistar Arena
- Sábado 13 | J Balvin – “Made in Colombia”, Estadio El Campín
- Viernes 19 | FMS World Series, Movistar Arena
