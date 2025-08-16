Conozca la agenda de conciertos y eventos culturales que marcarán el cierre de 2025 en Bogotá

En Hora20 una conversación con expertos del entretenimiento sobre los eventos que viene para el final del año, su impacto económico y cómo Colombia se ha consolidado en la industria en América Latina.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Alberto Ríos, Gerente general de ‘Tu Boleta’, resaltó que el número de eventos a nivel nacional ha presentado un incremento del 21% este año, “según datos del Portal único de Espectáculos Públicos y Artes Escénicas (PULEP), a en el país se han registrado 1991 eventos en total. Con respecto al año pasado hay un crecimiento del 10% en boletería potencial, 30% en recaudo y 17% en el precio promedio del tiquete”. También, añadió que la demanda está aumentando y con cifras del PULEP se espera un recaudo total de 500,000 millones de pesos, “la ciudad que más está creciendo es Bogotá. Bogotá está aportando al crecimiento de la demanda en un 40%; la segunda región que más aporta es Antioquia y la tercera la Costa Caribe”.

Por otro lado, comentó que el alza de los precios de boletería está condicionada con los costos del artista y la producción, “el que más influye es el artista, pero también depende de la producción que este exija en términos de escenario, luces, sonido, efectos especiales, pólvora o pantallas”. A su vez, resaltó que cerca del 25% de los asistentes a conciertos en Bogotá vienen de afuera de la ciudad, incluyendo otros países y departamentos; además las edades que más compran boletas y asisten a conciertos son entre los 25 y 35 años.

Para Diomar García, empresario, productor y organizador de eventos, Colombia se ha vuelto de gran importancia a nivel mundial. Los grandes artistas ven al país como una parada obligatoria dándole ventaja sobre los países vecinos, “cuando las alcaldías y autoridades permiten que se presten estos sus grandes escenarios, se amplía el espectro de posibilidades y logramos hacer conciertos más grandes además de giras que involucren varias ciudades”. De igual manera, reconoció que, por la demanda de los jóvenes entre los 10 y 15 años, “ahora en los conciertos hay localidades para menores de edad donde pueden ir con sus padres y hay restricciones en el consumo de licor”.

Por último, rescató que Medellín se convirtió en la capital mundial del género urbano lo cual lleva a que artistas internacionales tengan interés de incluir a Colombia en sus giras, “en un ‘Top 10 global’ de artistas urbanos, más de cinco de ellos son de Medellín: Maluma, JBalvin, Karol G, Feid, Blessd y Ryan Castro”.

Andrés Guasca, director general de ‘Music Trends’, planteó que uno de los retos más grandes que tiene la industria del entretenimiento es llegar a los estándares que el consumidor exige, “a medida que avanza el proceso de crecimiento y demanda de entretenimiento, las personas están dispuestas a invertir más en experiencias VIP o sofisticadas“. Atado a este tema, cree que se está viviendo un tiempo histórico en materia de conciertos en Colombia, “hay tres factores que influenciaron para llegar a donde nos encontramos: primero, hubo un cambio de mentalidad después de la pandemia que lleva a las personas a buscar experiencias memorables; segundo, el país tiene una ubicación estratégica en el continente además de una buena infraestructura; tercero, exportamos mucho talento colombiano al exterior lo que permite que resaltemos sobre otros países”. Por consiguiente, añadió que Colombia está dejando de ser un ‘mercado opción’ y se convirtió en ‘una parada inevitable’ para las giras mundiales de los artistas.

Estos son los eventos para lo que queda del año

El final del 2025 trae una agenda llena de conciertos y eventos en la capital, les traemos un listado para que no se pierda ninguno de ellos.

AGOSTO:

Viernes 16 | ALI A.K.A. MIND, Royal Center

| ALI A.K.A. MIND, Sábado 17 | Emilia – “Tour 2025”, Movistar Arena

| Emilia – “Tour 2025”, Martes 19 | Kylie Minogue – “Ameri Tour”, Movistar Arena

| Kylie Minogue – “Ameri Tour”, Jueves 21 | Duki – Ameri Tour, Movistar Arena

| Duki – Ameri Tour, Viernes 22 | Molotov – 30° Anniversary Tour, Movistar Arena

| Molotov – 30° Anniversary Tour, Sábado 23 | Paola Jara, Arelys Henao, Francy y Kelly Cárdenas – “Entre tres Tour”, Movistar Arena

| Paola Jara, Arelys Henao, Francy y Kelly Cárdenas – “Entre tres Tour”, Sábado 23 | Peso Pluma - “El Club de la Pelea Tour”, Royal Center

| Peso Pluma - “El Club de la Pelea Tour”, Sábado 23 | Las Leyendas del Vallenato – Jean Carlos Centeno y Nelson Velásquez, Centro Comercial Paseo Villa Del Río

| Las Leyendas del Vallenato – Jean Carlos Centeno y Nelson Velásquez, Centro Comercial Paseo Villa Del Río Sábado 23 | Airbag – “El Club de la Pelea”, Royal Center

Airbag – “El Club de la Pelea”, Sábado 23 y domingo 24 | Hip Hop al Parque, Parque Simón Bolívar

| Hip Hop al Parque, Domingo 24 | Green Day – “Bad Nerves”, Vive Claro

| Green Day – “Bad Nerves”, Viernes 29 | Alejandra Guzmán – “Brilla Tour”, Movistar Arena

| Alejandra Guzmán – “Brilla Tour”, Lunes 29 | Caramelos de Cianuro, Royal Center

| Caramelos de Cianuro, Viernes 29 y sábado 30 | Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El Último Baile Tour”, Royal Center

| Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El Último Baile Tour”, Sábado 30 | Oblivion’s Mighty Trash – “The Rap Game”, Royal Center

| Oblivion’s Mighty Trash – “The Rap Game”, Sábado 30 | Guayacán Orquesta, Movistar Arena

SEPTIEMBRE:

Lunes 1 | Jacob Collier – “Djesse World Tour”, Teatro Royal Center

| Jacob Collier – “Djesse World Tour”, Teatro Martes 2 | Cradle Of Filth – “The Screaming Of The Americas”, Teatro Royal Center

| Cradle Of Filth – “The Screaming Of The Americas”, Teatro Jueves 4 | Alberto Plaza Sinfónico – “Tour 40 Años”, Movistar Arena

| Alberto Plaza Sinfónico – “Tour 40 Años”, Jueves 4 | Vale Garzón – “Mi Casa en Concierto”, Teatro Colsubsidio

| Vale Garzón – “Mi Casa en Concierto”, Viernes 5 | Manuel Medrano – “10 años tour”, Movistar Arena

| Manuel Medrano – “10 años tour”, Viernes 5 | Juan Duque, Teatro Royal Center

| Juan Duque, Teatro Viernes 5 y sábado 6 | Funk Tribu – ‘Tribe’, Coliseo Medplus

| Funk Tribu – ‘Tribe’, Sábado 6 | Darkiel – “10 años”, Movistar Arena

| Darkiel – “10 años”, Sábado 6 | Otto Serge, Amin Martínez, Martin Elias Jr. y Jorge Martinez – “Vallenatos de Oro: La noche blanca del vallenato”, Royal Center

| Otto Serge, Amin Martínez, Martin Elias Jr. y Jorge Martinez – “Vallenatos de Oro: La noche blanca del vallenato”, Sábado 6 y domingo 7 | Jazz al Parque, Parque El Country

| Jazz al Parque, Miércoles 10 | Ca7triel y Paco Amoroso – “Papota Tour”, Movistar Arena

| Ca7triel y Paco Amoroso – “Papota Tour”, Jueves 11 | Rels B – “A new star world tour”, Movistar Arena

| Rels B – “A new star world tour”, Viernes 12 | Fito Páez – “Piano Solo”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán

| Fito Páez – “Piano Solo”, Sábado 13 | Jhonny Rivera – “20 años”, Movistar Arena

| Jhonny Rivera – “20 años”, Sábado 13 y domingo 14 | Festival Cordillera 2025, Parque Simón Bolívar

| Festival Cordillera 2025, Domingo 14 | Jesse & Joy – “El Despecho Tour”, Movistar Arena

| Jesse & Joy – “El Despecho Tour”, Viernes 19 | Viva La Salsa – “Concierto de Amor & Amistad”, Estadio El Campín

| Viva La Salsa – “Concierto de Amor & Amistad”, Viernes 19 | Danny Ocean – “Reflexa Tour”, Movistar Arena

| Danny Ocean – “Reflexa Tour”, Viernes 19 | Onyx, Royal Center

| Onyx, Viernes 19 y sábado 20 | Savage System, Boro Room

| Savage System, Boro Room Sábado 20 y domingo 21 | Salsa al Parque, Parque Simón Bolívar

| Salsa al Parque, Domingo 21 | IL DIVO by Candlelight, Movistar Arena

| IL DIVO by Candlelight, Miércoles 24 | Camila – “Regresa Tour”, Movistar Arena

| Camila – “Regresa Tour”, Viernes 26 | Omar Courtz – “Primera Musa World Tour”, Movistar Arena

| Omar Courtz – “Primera Musa World Tour”, Sábado 27 | Kendrick Lamar, Vive Claro

| Kendrick Lamar, Sábado 27 | Los Diablitos – “40 años”, Movistar Arena

| Los Diablitos – “40 años”, Sábado 27 | Manuel Turizo, Coliseo Medplus

| Manuel Turizo, Sábado 27 y domingo 28 | Popular al Parque, Parque Simón Bolívar

OCTUBRE:

Jueves 2 | Red Bull Batalla Final Nacional, Movistar Arena

| Red Bull Batalla Final Nacional, Viernes 3 | Primer Festival Internacional de Salsa – “El Duelo”, Movistar Arena

| Primer Festival Internacional de Salsa – “El Duelo”, Viernes 3 | Doctor Krápula – “20 años”, Teatro Royal Center

| Doctor Krápula – “20 años”, Teatro Sábado 4 | Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño – “La Cantina Contentosa”, Estadio El Campín

| Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño – “La Cantina Contentosa”, Sábado 4 | Penyair – “Filantropía World Tour”, Movistar Arena

| Penyair – “Filantropía World Tour”, Sábado 4 | Rupatrupa – “Flores, muchas flores”, Teatro Royal Center

| Rupatrupa – “Flores, muchas flores”, Teatro Domingo 5 | Behemoth & Deicide, Movistar Arena

| Behemoth & Deicide, Martes 7 | Guns N’ Roses, Vive Claro

| Guns N’ Roses, Miércoles 8 | Avenged Sevenfold - “Life is but a Dream…”, Movistar Arena

| Avenged Sevenfold - “Life is but a Dream…”, Miércoles 8 y Jueves 9 | Kevin Kaarl – “Ultra Sodade Tour”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán

| Kevin Kaarl – “Ultra Sodade Tour”, Jueves 9 | La Derecha, The Mills, Don Tetto, La 33, entre otros - “100% Rolos”, Movistar Arena

| La Derecha, The Mills, Don Tetto, La 33, entre otros - “100% Rolos”, Viernes 10 | Eladio Carrión - “DON KBRN World Tour”, Movistar Arena

| Eladio Carrión - “DON KBRN World Tour”, Domingo 12 | Orquesta Filarmónica de Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

| Orquesta Filarmónica de Bogotá, Miércoles 15 | Briela Ojeda, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

| Briela Ojeda, Miércoles 15 | Beto Cuevas – Acústico, Movistar Arena

| Beto Cuevas – Acústico, Jueves 16 | Marcos Witt – “Legado Tour”, Movistar Arena

| Marcos Witt – “Legado Tour”, Viernes 17 | Imagine Dragons, Vive Claro

| Imagine Dragons, Viernes 17 | David Guetta – “The Monolith Tour”, Coliseo Medplus

| David Guetta – “The Monolith Tour”, Viernes 17 octubre | Santiago Cruz – “Quince Caminos”, Movistar Arena

| Santiago Cruz – “Quince Caminos”, Viernes 17 | Rusowsky, Teatro Royal Center

| Rusowsky, Teatro Sábado 18 octubre | Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

| Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Sábado 18 octubre | Andy Rivera – “Un día a la vez”, Movistar Arena

| Andy Rivera – “Un día a la vez”, Sábado 18 | Bandalos Chinos, Teatro Royal Center

| Bandalos Chinos, Teatro Sábado 18 | Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

| Maisky Trio + Orquesta Sinfónica Nacional, Sábado 18 | Andy Rivera – “Un día a la vez”, Movistar Arena

| Andy Rivera – “Un día a la vez”, Viernes 24 | Anuel AA – “RHLM 2”, Movistar Arena

| Anuel AA – “RHLM 2”, Sábado 25 | Linkin Park, Vive Claro

| Linkin Park, Domingo 26, Lunes 27 y Martes 28 | Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra World Tour”, Movistar Arena

| Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra World Tour”, Martes 28 | Forever Broken, Chamorro City Hall

| Forever Broken, Viernes 31 | Polo & Pan, Movistar Arena

| Polo & Pan, Viernes 31 | Páramo Celebra Halloween, Chamorro City Hall

Concierto de los Guns N' Roses en Bogotá y Medellín: ¿Cómo adquirir las boletas?

NOVIEMBRE:

Sábado 1 y domingo 2 | Alejandro Fernández – “De rey a rey: Homenaje a Vicente Fernández”, Movistar Arena

| Alejandro Fernández – “De rey a rey: Homenaje a Vicente Fernández”, Sábado 8 | Carín León – “Boca Chueca Tour”, Estadio El Campín

| Carín León – “Boca Chueca Tour”, Sábado 8 | Vilma Palma e Vampiros – “35 años de música”, Movistar Arena

| Vilma Palma e Vampiros – “35 años de música”, Domingo 9 | Julio Victoria – Filarmónica, Movistar Arena

| Julio Victoria – Filarmónica, Jueves 13 | Damiano David – “Funny Little Fears World Tour”, Royal Center

| Damiano David – “Funny Little Fears World Tour”, Viernes 14 | Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

| Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 | Beéle, Movistar Arena

| Beéle, Jueves 20 | Melendi – “20 años tour”, Movistar Arena

| Melendi – “20 años tour”, Jueves 20 | Laura Maré, Teatro Astor Plaza

| Laura Maré, Viernes 21 | Heredero, Movistar Arena

| Heredero, Sábado 22 | Morrisey, Movistar Arena

| Morrisey, Sábado 22 | Blessd, Vive Claro

| Blessd, Domingo 23 | Realidad Metal, Teatro Jorge Eliécer Gaitán

| Realidad Metal, Domingo 23 | “Todos Juntos por el Hambre”, Movistar Arena

| “Todos Juntos por el Hambre”, Martes 25 | Billy Idol – “It’s a nice day to… tour again”, Movistar Arena

| Billy Idol – “It’s a nice day to… tour again”, Miércoles 26 | Beéle, Movistar Arena

| Beéle, Jueves 27 | Julieta Venegas, Teatro Jorge Eliécer Gaitán

| Julieta Venegas, Viernes 28 | Dua Lipa – “Radical Optimism Tour”, Estadio El Campín

| Dua Lipa – “Radical Optimism Tour”, Sábado 29 | Ela Taubert – “Preguntas a las 11:11 Tour”, Teatro Jorge Eliécer Gaitán

| Ela Taubert – “Preguntas a las 11:11 Tour”, Domingo 30 | Orquesta Filarmónica de Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

DICIEMBRE:

Jueves 4 | Cazzu – “Latinaje en vivo”, Movistar Arena

| Cazzu – “Latinaje en vivo”, Viernes 5 | Limp Bizkit & YungBlud – “Loserville”, Estadio El Campín

| Limp Bizkit & YungBlud – “Loserville”, Viernes 5 | Pierce the Veil – Royal Center

| Pierce the Veil – Viernes 5 | Boris Brejcha – “Reflections Tour”, Movistar Arena

| Boris Brejcha – “Reflections Tour”, Sábado 6 | Tito Nieves – “50 años: Mi último Tour”, Movistar Arena

| Tito Nieves – “50 años: Mi último Tour”, Sábado 13 | J Balvin – “Made in Colombia”, Estadio El Campín

| J Balvin – “Made in Colombia”, Viernes 19 | FMS World Series, Movistar Arena

J Balvin. North America Tour 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) / Roy Rochlin