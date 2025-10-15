Amaia Montero vuelve a ser la voz principal de La Oreja de Van Gogh después de 30 años

Han pasado tres décadas desde que La Oreja de Van Gogh se subió por primera vez a un escenario. Hoy, el grupo anuncia su regreso más esperado: Amaia Montero vuelve a ser la voz principal en el marco del 30 aniversario de la banda.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, expresó Amaia, visiblemente emocionada. Durante el último año, el grupo se ha reunido en San Sebastián para repasar sus grandes éxitos y escribir nuevas canciones que pronto formarán parte de su repertorio.

Aunque Pablo Benegas seguirá siendo parte del grupo, ha decidido retirarse temporalmente de los escenarios para dedicar más tiempo a su familia y explorar nuevos proyectos personales.

Este reencuentro marca el inicio de una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh, con la promesa de noches mágicas, nuevas historias y la misma pasión que los convirtió en banda sonora de millones de vidas.