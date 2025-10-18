Stream Fighters 4: horario, peleadores confirmados y artistas invitados para HOY 18 de octubre

El evento se llevará a cabo este sábado 18 de octubre de 2025 desde las 5:00 p.m. (hora Colombia). La transmisión oficial será en vivo a través del canal de influenciador Colombiano Westcol en Kick, donde se espera superar los 1.4 millones de espectadores de la edición anterior.

¿Qué es Stream Fighters 4 y dónde se hace?

Stream Fighters 4 es el evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido más grande de Latinoamérica, combinando peleas reales, música en vivo y entretenimiento digital.

Este tiene cuenta con el patrocinio oficial de Stake Colombia, el espectáculo se realiza en el Coliseo Medplus de Bogotá.

¿Quiénes pelean en el Stream Fighters 4?

TheNino (Rep. Dominicana) vs ByKing (Chile)

(Rep. Dominicana) vs (Chile) Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

(Argentina) vs (Colombia) Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

(Chile) vs (Colombia) Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

(Colombia) vs (México) JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

(Colombia) vs (Perú) Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia) – Duelo estelar de la noche

Artistas invitados del Stream Fighters 4

Además de las peleas, los asistentes y espectadores disfrutarán de un concierto exclusivo con las presentaciones en vivo de Farruko y Cosculluela, elevando el nivel del evento a una experiencia única.

Stake Colombia: experiencia VIP y Meet & Greet

Como patrocinador principal, Stake Colombia ofrecerá pases VIP y encuentros con los peleadores para los fans, conectando al público con sus ídolos en un entorno seguro y regulado por Coljuegos.

¿Quién ganará el combate Yina Calderón vs La Valdiri?

Según datos de Stake Colombia, La Valdiri es la favorita con más del 85% de probabilidad de victoria, mientras que Yina Calderón busca sorprender al público con una remontada histórica.