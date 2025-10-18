Stream Fighters 4: horario, peleadores confirmados y artistas invitados para HOY 18 de octubre
El evento se llevará a cabo este sábado 18 de octubre de 2025 desde las 5:00 p.m. (hora Colombia). La transmisión oficial será en vivo a través del canal de influenciador Colombiano Westcol en Kick, donde se espera superar los 1.4 millones de espectadores de la edición anterior.
¿Qué es Stream Fighters 4 y dónde se hace?
Stream Fighters 4 es el evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido más grande de Latinoamérica, combinando peleas reales, música en vivo y entretenimiento digital.
Este tiene cuenta con el patrocinio oficial de Stake Colombia, el espectáculo se realiza en el Coliseo Medplus de Bogotá.
¿Quiénes pelean en el Stream Fighters 4?
- TheNino (Rep. Dominicana) vs ByKing (Chile)
- Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
- Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
- Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)
- JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)
- Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia) – Duelo estelar de la noche
Artistas invitados del Stream Fighters 4
Además de las peleas, los asistentes y espectadores disfrutarán de un concierto exclusivo con las presentaciones en vivo de Farruko y Cosculluela, elevando el nivel del evento a una experiencia única.
Stake Colombia: experiencia VIP y Meet & Greet
Como patrocinador principal, Stake Colombia ofrecerá pases VIP y encuentros con los peleadores para los fans, conectando al público con sus ídolos en un entorno seguro y regulado por Coljuegos.
¿Quién ganará el combate Yina Calderón vs La Valdiri?
Según datos de Stake Colombia, La Valdiri es la favorita con más del 85% de probabilidad de victoria, mientras que Yina Calderón busca sorprender al público con una remontada histórica.