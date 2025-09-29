Es obsoleto el sistema de aprobación de los conciertos y hay guerra sucia: Luz Ángela Castro de Vive Claro

Es obsoleto el sistema de aprobación de los conciertos y hay guerra sucia: Luz Ángela Castro, de Vive

Tras la cancelación del concierto del rapero estadounidense, Kendrick Lamar, el pasado sábado, 27 de septiembre, la directora general de OCESA Entretenimiento Colombia, Luz Ángela Castro habló durante el programa 6AM de Caracol Radio sobre lo que hay detrás del inconveniente del show con Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Noticias en desarrollo