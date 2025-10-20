Bancolombia presenta fallas en su app y otros servicios por interrupción en la nube de Amazon Web

Mujer con un celular y al fondo una de las oficinas de Bancolombia (Fotos vía cortesía de Bancolombia y Getty Images)

Una interrupción en Amazon Web Services (AWS) está generando en estos momentos afectaciones significativas en la plataforma digital de Bancolombia a nivel nacional, según confirmó la entidad financiera.

Señaló que esta caída tecnológica está provocando dificultades de acceso y funcionamiento tanto en la aplicación Mi Bancolombia como en algunos servicios presenciales en diferentes sucursales en todo el país.

Bancolombia explicó que la falla en la plataforma de Amazon, uno de los proveedores más importantes en infraestructura de servicios en la nube, impactó directamente en los sistemas, impidiendo que muchos usuarios pudieran realizar operaciones habituales como consultas de saldo, transferencias y pagos a través de la app.

El Banco se disculpó por los inconvenientes ocasionados. “Una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”, afirmó Bancolombia a través de un comunicado.

Bancolombia aseguró que su equipo técnico está trabajando de manera conjunta con AWS para mitigar esta situación lo más pronto posible y restablecer la normalidad en sus servicios.

Mientras tanto, Bancolombia recomendó a sus clientes estar atentos a los canales oficiales para recibir actualizaciones y evitar inconvenientes mayores en sus transacciones financieras.

También, Davivienda reportó problemas y dificultades en su plataforma debido a la interrupción en Amazon Web Services (AWS.