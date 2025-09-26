Estas son las cinco transacciones que puede realizar usando Bre-B: el dinero le llega rápido

Con la implementación de Bre-B, Colombia inicia una etapa que busca modificar la forma en que los ciudadanos realizan transacciones y cómo los comercios reciben pagos. Este modelo se apoya en las llamadas “llaves digitales”, un identificador único para cada usuario que servirá como medio de autenticación para realizar transferencias de dinero de manera inmediata, sin importar la entidad financiera de origen o destino.

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, solo el 16% de los colombianos utiliza tarjetas débito como principal medio de pago, el 5% emplea tarjetas de crédito y el 27% billeteras móviles.

“Bre-B está diseñada para fortalecer el ecosistema empresarial, desde pequeños emprendimientos hasta grandes compañías. Los usuarios podrán transferir dinero de forma inmediata, sin costos y sin importar la entidad financiera de origen o destino, en transacciones de bajo valor, que el Banco de la República ha definido como aquellas inferiores a los 11 millones de pesos”, indicó Mauricio Fernandez, director para Sudamérica de ACI Worldwide.

De acuerdo al Banco de la República, se han inscrito más de 20 millones de llaves por parte de 7 millones de personas que han adelantado este proceso. Asimismo, hay cinco productos o servicios que se pueden comprar usando este sistema.

Transacciones entre personas

Los pagos instantáneos eliminan la necesidad de efectivo, cajeros automáticos o comprobaciones bancarias. Situaciones como dividir cuentas en restaurantes, devolver préstamos o enviar dinero a familiares podrán resolverse de inmediato.

Transporte y servicios públicos

Con las llaves digitales, los usuarios podrán pagar taxis, transporte público, peajes y servicios municipales. Esto facilita los procesos de movilidad urbana. Además, permite que trabajadores independientes del sector transporte reciban pagos directamente en sus dispositivos móviles.

Pagos laborales y servicios profesionales

Las empresas podrán transferir salarios, honorarios y beneficios de manera inmediata. Entretanto, los trabajadores independientes recibirán pagos sin los tiempos de espera que suelen caracterizar a los sistemas bancarios tradicionales. Estos pueden ser de hasta un día.

Compras en comercios

Los pagos podrán realizarse tanto en tiendas de barrio como en grandes cadenas de supermercados. Este esquema se convierte en una gran ventaja para los comerciantes, ya que ofrece liquidez en tiempo real y reduce los costos de manejo de efectivo.

Suscripciones y pagos programados

Bre-B incluirá la opción de pagos recurrentes. Por ejemplo, en Brasil existe el “Pix Automático”, que permite programar cobros periódicos, y se espera que el sistema financiero colombiano incorpore una modalidad similar. Esto brindaría a los consumidores una herramienta para organizar sus finanzas y a las empresas mayor previsibilidad en sus ingresos.

Según indica la Superintendencia Financiera de Colombia, solo el 5 % de los colombianos accede a crédito de consumo. Sin embargo, Bre-B podría impulsar una mayor formalización de los movimientos financieros al ofrecer operaciones digitales inmediatas y seguras y abrir la puerta a que más ciudadanos accedan a productos de crédito.

Si bien este sistema se enfocará inicialmente en transacciones de bajo valor, el Banco de la República estima que pueda ampliar su alcance hacia operaciones más complejas a medida que aumente su adopción y confianza entre los ciudadanos.