¿Por qué se cayó Amazon Web Services? Último reporte y lista de aplicaciones con fallas en el mundo

Durante la mañana de este lunes 20 de octubre, millones de usuarios se vieron afectados por la caída de distintas aplicaciones, desde entidades bancarias, plataformas de entretenimiento o educativas,

La caída de Amazon Web Services (AWS) también afecto operadores de telecomunicaciones, servicio gubernamentales, plataformas educativas y medios de comunicación. Lo que quiere decir que la magnitud del problema dejo en inoperatividad varios sitios web y aplicaciones importantes.

Qué es AWS (Amazon Web Servicies)

Es importante determinar que Amazon Web Servicies (AWS) es una plataforma de computación en la nube que ofrece más de 200 servicios integrales de centro de datos a nivel global, como cómputo, almacenamiento y bases de datos. Incluso, las empresas pagan por usar los recursos de AWS en lugar de tener que comprar y mantener su propia infraestructura física.

Si bien Amazon Web servicies es bastante robusto, internet es una red bastante compleja de servicios superpuestos que termina siendo confiable.

De acuerdo con Statista, el peso que tiene AWS es bastante grande ya que sostiene el 30% del mercado global de computación en la nube. Esto quiere decir que cualquier contratiempo técnico puede generar afectos agudizados por la dependencia de bancos, comercios eléctricos y sistemas de reservas de vuelos.

Caída de Amazon HOY: Aplicaciones con falla

De acuerdo con el reporte de algunas entidades bancarias como Bancolombia, la operación de su aplicación y otros servicios no están disponibles, así como operaciones de transferencias y consultas de saldos.

Varios usuarios han reportado que no han podido acceder a los movimientos de sus bancos y que dentro de las sucursales físicas tampoco ha sido posible obtener respuesta. Sin embargo, la entidad informó que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y pagos con tarjetas débito o crédito en puntos de venta funcionan con normalidad.

Davivienda: comunicado de falla en sus servicios

Así mismo, entidades bancarias como Davivienda y Nequi afirmaron que también hay fallas en las aplicaciones y atención por call center, lo que limitar la capacidad de respuesta al cliente y la gestión de movimientos a distancia.

Teniendo en cuenta que la afectación de AWS generó repercusiones en las plataformas más usadas del país, le contamos qué otras a nivel internacional también han sido impactadas:

Netflix

Microsoft

Fortnite

Duolingo

Zoom

Roblox

Epic Games Store

Canva

Airbnb

Instagram

Servicios de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAi y Perplexity

Por qué está fallando Amazon Web Servicies

Amazon indicó que el problema parece provenir de un sistema diseñado para monitorear la carga de la red, razón por lo que están tomando medidas adicionales para ayudar a que este sistema se recupere

Según Rob Jardin, director digital de la empresa de ciberseguridad NyVPN afirmó que hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ciberataque: “parece un fallo técnico que afecta uno de los principales centros de datos de Amazon”.

En este orden de ideas, se trata de un problema que impide que los sistemas puedan traducir las direcciones web en identificadores operativos, bloqueando el acceso a datos y aplicaciones.