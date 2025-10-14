FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia en 2025
Para 2026, en cambio, el Fondo Monetario Internacional redujo tres décimas su previsión.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2025, del 2,4 % al 2,5 %, según la actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial.
Para 2026, en cambio, el FMI redujo tres décimas su previsión, hasta el 2,3 %, frente al 2,6 % de su informe anterior.
Inflación
En cuanto a la inflación, el organismo proyecta que el índice de precios de consumo cerrará 2025 en el 4,9 %, para luego descender al 3,5 % en 2026, dentro del rango que maneja el Banco de la República, entre el 2 % y el 4 %.
La inflación interanual de Colombia en septiembre pasado se situó en el 5,2%, razón por la cual el Banco de la República se ha abstenido de bajar las tasas de interés más allá del 9,25 % en que están desde abril de este año.
Le puede interesar: FMI alerta a Colombia: puede haber una parada súbita en la entrada de dinero
Estas proyecciones coinciden con las conclusiones de la misión del FMI sobre Colombia publicadas a finales de septiembre. En esa ocasión, los directores del FMI destacaron el “fortalecimiento” y la “resiliencia” de la economía colombiana y elogiaron la política monetaria restrictiva del banco central, que ha contribuido a reducir la inflación.
Sin embargo, advirtieron sobre el “deterioro” de las cuentas fiscales y los riesgos asociados al debilitamiento de la posición fiscal, en un contexto de incertidumbre interna y vientos externos adversos.