Internacional

FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia en 2025

Para 2026, en cambio, el Fondo Monetario Internacional redujo tres décimas su previsión.

Imagen de referencia de Getty Images.

Imagen de referencia de Getty Images. / Andrzej Rostek

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2025, del 2,4 % al 2,5 %, según la actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial.

Para 2026, en cambio, el FMI redujo tres décimas su previsión, hasta el 2,3 %, frente al 2,6 % de su informe anterior.

FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia para 2025

Inflación

En cuanto a la inflación, el organismo proyecta que el índice de precios de consumo cerrará 2025 en el 4,9 %, para luego descender al 3,5 % en 2026, dentro del rango que maneja el Banco de la República, entre el 2 % y el 4 %.

La inflación interanual de Colombia en septiembre pasado se situó en el 5,2%, razón por la cual el Banco de la República se ha abstenido de bajar las tasas de interés más allá del 9,25 % en que están desde abril de este año.

Le puede interesar: FMI alerta a Colombia: puede haber una parada súbita en la entrada de dinero

Estas proyecciones coinciden con las conclusiones de la misión del FMI sobre Colombia publicadas a finales de septiembre. En esa ocasión, los directores del FMI destacaron el “fortalecimiento” y la “resiliencia” de la economía colombiana y elogiaron la política monetaria restrictiva del banco central, que ha contribuido a reducir la inflación.

Sin embargo, advirtieron sobre el “deterioro” de las cuentas fiscales y los riesgos asociados al debilitamiento de la posición fiscal, en un contexto de incertidumbre interna y vientos externos adversos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad