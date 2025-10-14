FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia en 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2025, del 2,4 % al 2,5 %, según la actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial.

Para 2026, en cambio, el FMI redujo tres décimas su previsión, hasta el 2,3 %, frente al 2,6 % de su informe anterior.

FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia para 2025 Ampliar

Inflación

En cuanto a la inflación, el organismo proyecta que el índice de precios de consumo cerrará 2025 en el 4,9 %, para luego descender al 3,5 % en 2026, dentro del rango que maneja el Banco de la República, entre el 2 % y el 4 %.

La inflación interanual de Colombia en septiembre pasado se situó en el 5,2%, razón por la cual el Banco de la República se ha abstenido de bajar las tasas de interés más allá del 9,25 % en que están desde abril de este año.

Estas proyecciones coinciden con las conclusiones de la misión del FMI sobre Colombia publicadas a finales de septiembre. En esa ocasión, los directores del FMI destacaron el “fortalecimiento” y la “resiliencia” de la economía colombiana y elogiaron la política monetaria restrictiva del banco central, que ha contribuido a reducir la inflación.

Sin embargo, advirtieron sobre el “deterioro” de las cuentas fiscales y los riesgos asociados al debilitamiento de la posición fiscal, en un contexto de incertidumbre interna y vientos externos adversos.