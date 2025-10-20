Nueva respuesta del presidente Petro a Trump sobre la producción de droga en el país

Continua el cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, quien lo acusó de ser el “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda financiera para Colombia.

En su cuenta de X , el presidente Petro sigue defendiéndose ante las acusaciones del mandatario estadounidense. “La cocaína solo es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal y les permite el control militar de los ejércitos latinoamericanos y otras dependencias. Es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos”, afirmó el mandatario.

El mandatario rechazó nuevamente los ataques aéreos en el Caribe contra lanchas. “Caen misiles como en Gaza sobre lanchas de personas, que sean activas en el narco o no, tienen el derecho de vivir”, indicó.

Además, el presidente aseguró que, “si el estratega de Trump, para conseguir barato el petróleo de Venezuela, juntando la mal llamada guerra contra las drogas, a la búsqueda real del petróleo, es un doble fracaso”.

“Fracasa la “guerra contra las drogas” porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida”, reiteró el presidente.