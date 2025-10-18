Consejo de Estado deja en firme la destitución de Giovanni Leal, cuñado de Carlos Ramón González

Bucaramanga

El Consejo de Estado dejó en firme la decisión que anula la elección del diputado santandereano Giovanni Leal, tras negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa.

Con este fallo el proceso judicial llega a su punto final y se confirma oficialmente la pérdida de investidura del dirigente de la Alianza Verde, cuñado del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua.

El abogado Carlos Alfaro, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, explicó que “la sentencia ya está debidamente ejecutoriada y contra ella no procede recurso alguno. Ahora la Asamblea de Santander debe solicitar a la Registraduría el nombre del siguiente candidato en la lista del mismo partido para que asuma la curul”.

Le sugerimos: Tensión política en Bucaramanga por terna para alcalde (e): gobernador definirá en los próximos días

Ampliar

De esta manera se presume que sea Darwin Vargas, quien ocupe el siguiente lugar en la votación de la Alianza Verde en las elecciones de 2023. Encargado de reemplazar a Leal y convirtiéndose en el diputado más joven del país.

En su momento el alto tribunal determinó que Leal estaba impedido para aspirar a la Asamblea de Santander ya que su hermana Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón, ejercía funciones como directora de Empleo del Sena.

Más noticias: Turismo en alerta: los Santanderes registran caída del 6,1% en ingresos hoteleros durante el 2025

Un cargo de autoridad nacional dentro del año previo a las elecciones, lo que configura un conflicto de intereses.

El caso fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores del Sena (Setrasena), que advirtió sobre presunta injerencia de la entidad en la campaña de Leal.

Le puede interesar: Todo listo para las elecciones de los Consejos de Juventudes en los 87 municipios de Santander

Dichas acusaciones sumadas a los vínculos familiares con González reforzaron los argumentos del Ministerio Público que respaldó la anulación de la elección.

Aunque el fallo es definitivo el abogado Alfaro explicó que la defensa podría acudir a una acción de tutela o recurso extraordinario de revisión, amparándose en el salvamento de voto de uno de los magistrados, quien consideró que no procedía la pérdida de la credencial.

Otras noticias: La Rama Judicial en Bucaramanga protestó por incumplimientos del Gobierno: diez meses sin respuesta

“Sin embargo mientras eso ocurre el trámite administrativo debe continuar y el nuevo diputado deberá ser posesionado”, precisó.

Con la salida de Leal y la llegada de Vargas la Asamblea de Santander inicia una nueva etapa política.

Lea también: Defensoría del Pueblo llama al gobernador de Santander a rectificar tras polémico mensaje en redes

El joven diputado asumirá la curul en los próximos días, en medio de la expectativa por la renovación del liderazgo y la transparencia en una corporación que sigue bajo la lupa de los organismos de control.