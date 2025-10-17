Ataque sicarial en Belén dejó un hombre muerto y otro herido: las víctimas tendrían pasado criminal

Medellín, Antioquia

Un nuevo hecho de violencia se registró este mediodía en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, donde dos hombres que se movilizaban en un vehículo fueron atacados con arma de fuego por sicarios que se desplazaban en motocicleta.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la agresión fue informada a través de una llamada a la línea de emergencia 123. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el vehículo con un hombre sin vida en el asiento del copiloto y otro más herido. El conductor, quien presta servicio de transporte por aplicación, relató que había recogido a los dos pasajeros en de Belén y durante el trayecto, fueron interceptados y atacados.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como alias “El Chicky” o “Chilas”, quien murió en el lugar, y alias “El Pingo”, quien resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.

Según las primeras indagaciones, “El Chicky” habría sido desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, y presentaba antecedentes por concierto para delinquir. Por su parte, “El Pingo” habría sido cabecilla del grupo delincuencial Los Chivos, y tenía antecedentes por homicidio agravado y tráfico y porte de armas de fuego. Las autoridades informaron que este último se encontraba fuera de prisión con un permiso judicial de 72 horas, mientras cumplía una condena de 15 años.

“Ya con las autoridades se avanza en la investigación y seguimiento tecnológico de dos sujetos que se movilizaban en una moto y serían los responsables” expresó el Secretario de Seguridad, Manuel Villa.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta labores de investigación y seguimiento tecnológico para identificar a los dos hombres que habrían perpetrado el ataque y escapado por la canalización del sector.