En Medellín crearon un dispositivo para la detección temprana de cáncer de alta letalidad

Medellín

Investigadores de la Universidad de Antioquia y la Institución Universitaria ITM, lograron crear este dispositivo, que es un biosensor basado en microondas, que permite detectar, de manera rápida, económica y no invasiva, los biomarcadores asociados con el cáncer colorrectal.

Este tipo de masas anormales de tejido es uno de los más letales a nivel mundial y se busca evitar, con un diagnóstico temprano, que las cifras sigan creciendo.

El propósito de esta nueva herramienta es miniaturizar y escalar esta nueva tecnología para descentralizar el diagnóstico, haciéndolo accesible a pacientes en zonas rurales y de difícil acceso.

Como parte del proceso de investigación, se demostró en el laboratorio, una alta sensibilidad y precisión, con resultados que son comparables a la técnica convencional denominada Elisa.

El cáncer colorrectal es una enfermedad que es considerada como una amenaza global, que requiere una detección oportuna para aumentar las tasas de supervivencia.

¿Qué ventaja tiene este dispositivo?

Según explicó el docente e investigador del ITM, Sebastián Montoya Villada: “una ventaja distintiva de este dispositivo de microondas es la capacidad de caracterizar biomarcadores de cáncer sin la necesidad de manipulación de las muestras. La señal de microondas es fácilmente medible y contamos con equipos avanzados en el laboratorio que simplifican enormemente su análisis y caracterización”.

El nuevo dispositivo busca superar algunas barreras que generan actualmente los métodos de detección, que en muchos casos resultan de mayores costos, requieren grandes infraestructuras o simplemente no permiten el acceso a los pacientes más necesitados.

Esta herramienta funciona como un “laboratorio en un chip”, diseñado para identificar los autoanticuerpos anti-p53 (Aabs anti-p53) en una muestra de sangre, cuya presencia es un indicador de alerta temprana vinculado al desarrollo incipiente de tumores.

Por su parte, el docente de la Universidad de Antioquia, Jahir Orozco Holguín, indicó que “los resultados son comparables a los obtenidos con técnicas convencionales como la Elisa, con la diferencia crucial de que estas últimas requieren equipos robustos, personal especializado y grandes instalaciones”.

¿Cómo funciona el dispositivo?

Desde el grupo de investigadores agregaron que “el dispositivo opera mediante la detección sin etiquetas, una característica que agiliza el proceso. Utiliza una pequeña superficie de cobre recubierta con el antígeno p53, que actúa como una “trampa” molecular para los anticuerpos. A diferencia de muchas pruebas que requieren marcadores químicos, el biosensor mide el momento exacto en que los anticuerpos se unen a la superficie mediante una señal de microondas, un proceso que resulta más rápido y sencillo”.

¿Es comercializable este nuevo dispositivo?

El docente Montoya Villada agregó que “La tecnología es fácilmente integrable y, por ende, comercializable. Además, es una solución reutilizable, lo que representa una diferencia fundamental frente a otras tecnologías que, por su naturaleza, se limitan a un solo uso y luego son desechadas.”

Este es un desarrollo desde la academia antioqueña y busca que su base sea una tecnología de bajo costo, con diseño reutilizable y representa un enfoque transformador en el diagnóstico oncológico.

¿Se podrían identificar otro tipo de enfermedades?

Con esta tecnología se pueden identificar otros biomarcadores asociados a diversas clases de cáncer, facilitando la detección temprana y contribuyendo a una atención más personalizada.

Esta tecnología estará al servicio de nuestro país y del mundo.