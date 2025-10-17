El presidente Petro ordenó desclasificar la reserva de archivos de inteligencia del extinto DAS
Se trata de un nuevo decreto que desclasifica los archivos guardados.
Concluyó el evento de reconocimiento del Estado colombiano, con el perdón del presidente Gustavo Petro a las víctimas del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo.
Durante el acto, el alto mandatario se refirió a varios temas como el genocidio en Gaza, la tregua entre Israel y Hamás, la guerra en Colombia, y dio un anuncio muy importante.
Se trató de la firma de un decreto “por el cuál se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS”.
Petro volvió a reiterar en que hay colombianos muertos por los misiles en el Mar Caribe
El alto mandatario aprovechó el acto para cuestionar a Donald Trump y los bombardeos en el Mar Caribe. Al tiempo que ratificó en que tiene certeza de que hay colombianos asesinados por los misiles que cayeron en los ataques a las lanchas.
¿Quiénes asistieron al evento?
En tarima acompañaron al presidente Petro: la consejera Presidencial Lourdes Castro, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la directora del Dapre, Angie Rodríguez y la defensora Iris Marin.
En el evento también se encontraban varios funcionarios del gobierno Petro entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, la ministra de Justicia, Angela María Buitrago y Antonio Sanguino, así como la canciller Rosa Villavicencio.