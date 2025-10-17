El presidente Petro ordenó desclasificar la reserva de archivos de inteligencia del extinto DAS

Concluyó el evento de reconocimiento del Estado colombiano, con el perdón del presidente Gustavo Petro a las víctimas del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo.

Durante el acto, el alto mandatario se refirió a varios temas como el genocidio en Gaza, la tregua entre Israel y Hamás, la guerra en Colombia, y dio un anuncio muy importante.

Se trató de la firma de un decreto “por el cuál se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS”.

Petro volvió a reiterar en que hay colombianos muertos por los misiles en el Mar Caribe

El alto mandatario aprovechó el acto para cuestionar a Donald Trump y los bombardeos en el Mar Caribe. Al tiempo que ratificó en que tiene certeza de que hay colombianos asesinados por los misiles que cayeron en los ataques a las lanchas.

¿Quiénes asistieron al evento?

En tarima acompañaron al presidente Petro: la consejera Presidencial Lourdes Castro, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la directora del Dapre, Angie Rodríguez y la defensora Iris Marin.

En el evento también se encontraban varios funcionarios del gobierno Petro entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, la ministra de Justicia, Angela María Buitrago y Antonio Sanguino.