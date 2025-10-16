Freno a alocuciones de Petro: un repaso a las más de 50 intervenciones televisivas en su gobierno

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/10/2024.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante una alocución televisada en Bogotá (Colombia). Petro aseguró este martes que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación y formular cargos a su campaña de 2022 rompe su fuero presidencial e insistió en su tesis de un golpe de Estado. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Mucho se ha hablado sobre las molestias que generaron para, algunas personas, las alocuciones presidenciales en horario prime, pero ya le pusieron freno a esto.

Y es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le puso freno al negarle al presidente Petro una solicitud para emitir una alocución televisada.

A pesar de que la CRC señaló que la negación tiene que ver con que la alocución no cumplía con las condiciones que justifican la interrupción de la programación nacional, el presidente aseguró que es un acto de censura.

“El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país”, señaló.

Esta negación del CRC abrió el debate sobre la cantidad de alocuciones que el presidente Gustavo Petro ha efectuado en lo que llega de su gobierno.

¿Cuántas alocuciones presidenciales ha hecho Petro?

En total han sido 56 alocuciones presidenciales las que ha realizado el presidente Gustavo Petro, pero 25 desde el recordado Consejo de Ministros en el que mostraron algunos desacuerdos entre los funcionarios y el mandatario, el del polémico 4 de febrero.

El presidente Petro ha utilizado las alocuciones presidenciales en reiterativas ocasiones, y se habla de un comparativo con las de Iván Duque, que superaría el 100%, pues el expresidente efectuó en total 21 alocuciones en todo su gobierno.

Sin embargo, cabe recordar que el expresidente Duque tenía el programa ‘Prevención y Acción al aire’, que creó por la pandemia y en el que también utilizaba para hablar sobre su gestión.