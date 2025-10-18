Gustavo Petro ordena cambios en la Policía Nacional y la salida del director Carlos Triana // Caracol Radio

No paran los anuncios importantes del presidente Gustavo Petro, esta vez tiene que ver con cambios que realizará en la Policía Nacional.

En medio de una alocución presidencial, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones avaló por todos los canales, el alto mandatario anunció que los cambios comenzarán con el relevo del director de la Policía, General Carlos Fernando Triana Beltrán.

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido cambio del director”, dijo el Presidente.

Señaló que a pesar de que ha hecho un gran trabajo, hay unas fallas que deben “sobremontar”. Esto para para referirse al ataque en el que murieron 12 uniformados en Amalfi, Antioquia.

Al mismo tiempo, el presidente mencionó a la Policía de Medellín, y se refirió a las agresiones que se presentaron en la marcha pro-palestina de la capital antioqueña, y señaló que va a recibir un informe detallado sobre lo qué pasó para evaluar qué pasará con la Policía de esta ciudad.

“Debo recibir un informe mucho más detallado, pero en Medellín no puede existir parapolicía, está prohibido por la Constitución de Colombia”, Señaló.