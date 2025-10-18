Guarne, Antioquia, activa plan de choque de 90 días para frenar delitos y reforzar la seguridad

La estrategia, desarrollada junto con la Policía y el Ejército, incluye la llegada de 35 uniformados. Foto: Alcaldía de Guarne.

Ante el aumento de hechos de violencia, la Alcaldía de Guarne, en el oriente antioqueño, activó un plan de choque de 90 días para fortalecer la seguridad en el municipio. La estrategia, desarrollada junto con la Policía y el Ejército, incluye la llegada de 35 uniformados especializados en inteligencia, antinarcóticos, Gaula y violencia de género.

Durante los próximos tres meses se adelantarán controles en vías, intervenciones en establecimientos públicos, operativos contra el hurto de vehículos y motocicletas, y acciones de vigilancia en zonas rurales y urbanas.

Trabajo articulado

El alcalde de Guarne, Diego Grisales, destacó que el plan busca frenar delitos como el hurto y la extorsión, además de fortalecer la presencia de las autoridades en el territorio. Las operaciones estarán bajo el mando del mayor Niki Erazo, con el apoyo de unidades de inteligencia y judiciales.

El mandatario local detalló que se adelantarán reuniones de seguridad periódicas para verificar la efectividad de la medida, que busca contrarrestar la violencia en el municipio.

Las autoridades aseguraron que el éxito de la estrategia dependerá también del acompañamiento ciudadano y de las denuncias que permitan ubicar a los responsables de los delitos que afectan la tranquilidad en el municipio.