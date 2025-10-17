Amenazaron al alcalde de Betulia y pocos días después hallaron armas a pocos metros de la alcaldía

Betulia- Antioquia

Aunque las autoridades han reforzado las acciones operativas en el municipio de Betulia, Suroeste de Antioquia, ante el conflicto generado por el control de territorio entre el Clan del Golfo y la alianza entre las disidencias del frente 34 y el grupo delincuencial Los del 20 de julio . La situación de seguridad sigue preocupando a la comunidad y a las mismas autoridades locales.

Recientemente, el alcalde del municipio de Betulia, Néstor Camilo Serna, denunció que por tercera vez desde que inició su mandato recibió mensajes amenazantes en la página de la alcaldía e internos en sus redes sociales.

“Un mensaje en un chat donde nos amenazan, donde nos tratan con palabras de alto calibre, y ya estamos poniendo en conocimiento de las autoridades para evaluar y seguramente poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Uno entiende que le incomoda a los criminales y el pueblo me ha elegido para protegerlos y tenemos que, hasta el último minuto y segundo, tenemos que trabajar por los betulianos”, dijo el mandatario.

Esta situación no solo se ha quedado en la amenaza, ya que en las últimas horas escaló a algo más complejo debido a que quedó en evidencia gracias a un trabajo de inteligencia de la policía que permitió ubicar varias armas de fuego en una vivienda en la que se aprehendió a una menor de edad. La caleta estaba a pocos pasos de la alcaldía municipal.

“Pertenecía al 20 de julio. Eso es lo curioso, que esto se encontraba en una vivienda que está ubicada a escasos 15 o 20 pasos de la administración municipal. Estamos muy atentos y sigilosos”.

Armas y alucinógenos incautados en una casa al lado de la alcaldía de Betulia del grupo ilegal 20 de Julio Ampliar

Otras acciones que generan temor en la comunidad.

El pasado martes en la noche se reportó una confrontación armada entre los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias del frente 34 que están aliadas con el 20 de julio a escasos minutos del área urbana de Betulia. En ese hecho dos personas murieron, al parecer presuntos integrantes de los mencionados grupos ilegales.

“Uno de los cuerpos es Nelson de Jesús Gutiérrez, quien por fuentes de información se apoda de alias ‘Pinito’, y el otro es Miguel Muñoz, a quien le dicen ‘El Viejo’. Alias Pinito, una vez somos informados por parte de la comunidad en el lugar donde fueron los enfrentamientos encuentra a alias ‘Pinito’; es un poco incómodo decirlo en estos medios, pero fue decapitado”.

Caracol Radio buscó información de las dos personas asesinadas en esa confrontación y pudo constatar que alias ‘Pinito’ había sido comisionado por los jefes del frente 34 para afianzar la presencia de esa guerrilla y funjía como cabecilla en Betulia en la alianza con el 20 de julio, pero que antes de ingresar a ese frente había hecho parte del Clan del Golfo. Este medio de comunicación también pudo evidenciar que esa situación determinó la forma de la muerte por decapitación de alias Pinito como parte de la retaliación por la “traición”.

Alias Pinito, presunto cabecilla del frente 34 de las disidencias en Betulia Ampliar

Caracol Radio también conoció de manos de fuentes de la comunidad que esta persona estaría generando el temor entre algunos sectores de la población en ese intento de afianzar al frente 34 en esa población del Suroeste de Antioquia.