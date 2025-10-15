Cómo consultar si es jurado de votación en Consejos de Juventudes 2025: mesas de votación y candidatos
Conozca aquí si será jurado de votación para las elecciones de Consejos de Juventud que se desarrollarán el próximo domingo 19 de octubre:
Este domingo 19 de octubre, Colombia tendrá una jornada electoral para votar a loa Consejos de Juventud. Para esto, la Registraduría Nacional instalará 6.372 puestos de votación, en el que se habilitarán 19.869 mesas.
Para esta votación están habilitados un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 18 años, para que ejerzan su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.
Cómo consultar si es jurado de votación
Los jurados de votación son los encargados de atender los procesos en las mesas electorales y deben tener entre 14 y 60 años. Estas personas son elegidas aleatoriamente por la Registraduría Nacional.
Los jurados deben identificar a los votantes por medio del formulario E-10, registrar el nombre y entregarles la tarjeta electoral firmada. Para consultar si es escogido por la Registraduría debe hacer los siguientes pasos:
- Para esto debe ingresar al siguiente enlace: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado
- Complete los espacios en blanco en el que le solicitarán el tipo de documento y el respectivo número.
- La página le presentará un anuncio en el que le notificarán si es o no jurado de votación para las elecciones de Consejo de Juventudes.
Consejo de juventudes 2025: cómo consultar el lugar de votación
Los jóvenes que estén interesados en participar dentro de esta jornada electoral y ejercer su voto, deben consultar su lugar de votación por medio de la aplicación que están disponible en Google Play y App Store, llamada “AVotar” de la Registraduría Nacional.
Incluso, las personas que ingresen a esta aplicación también podrán ver si son jurados de votación y el registro de la hora y lugar en el que serán asignados.
Cómo consultar las listas de candidatos: paso a paso
- Diríjase al enlace de la Registraduría Nacional : https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/home
- Seleccione la opción de “Listas y candidatos”
- Diríjase a la circunscripción que desea consultar, ya sea Consejo Local o Consejo Municipal.
- Luego deberá llenar los espacios en blanco como su departamento, municipio, localidad, comuna o corregimiento, agrupación política o podrá buscar directamente el nombre del candidato.
Beneficios de votar en Consejos de Juventud 2025
Es importante mencionar que además de ejercer el derecho al voto, participar dentro de las elecciones tienen una serie de beneficios que están en la Ley 403 de 1997:
- Rebaja de 1 mes en la prestación del servicio militar.
- Preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.
- Preferido en caso de empate en los exámenes de ingreso a las instituciones de educación superior.
- Preferido en la adjudicación de becas educativas y de subsidios de vivienda, en caso de igualdad de condiciones.
- Derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.