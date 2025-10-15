Cómo consultar si es jurado de votación en Consejos de Juventudes 2025: mesas de votación y candidatos

Este domingo 19 de octubre, Colombia tendrá una jornada electoral para votar a loa Consejos de Juventud. Para esto, la Registraduría Nacional instalará 6.372 puestos de votación, en el que se habilitarán 19.869 mesas.

Para esta votación están habilitados un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 18 años, para que ejerzan su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Cómo consultar si es jurado de votación

Los jurados de votación son los encargados de atender los procesos en las mesas electorales y deben tener entre 14 y 60 años. Estas personas son elegidas aleatoriamente por la Registraduría Nacional.

Los jurados deben identificar a los votantes por medio del formulario E-10, registrar el nombre y entregarles la tarjeta electoral firmada. Para consultar si es escogido por la Registraduría debe hacer los siguientes pasos:

Para esto debe ingresar al siguiente enlace: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

Complete los espacios en blanco en el que le solicitarán el tipo de documento y el respectivo número.

La página le presentará un anuncio en el que le notificarán si es o no jurado de votación para las elecciones de Consejo de Juventudes.

Consejo de juventudes 2025: cómo consultar el lugar de votación

Los jóvenes que estén interesados en participar dentro de esta jornada electoral y ejercer su voto, deben consultar su lugar de votación por medio de la aplicación que están disponible en Google Play y App Store, llamada “AVotar” de la Registraduría Nacional.

Incluso, las personas que ingresen a esta aplicación también podrán ver si son jurados de votación y el registro de la hora y lugar en el que serán asignados.

Cómo consultar las listas de candidatos: paso a paso

Diríjase al enlace de la Registraduría Nacional : https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/home

Seleccione la opción de “Listas y candidatos”

Diríjase a la circunscripción que desea consultar, ya sea Consejo Local o Consejo Municipal.

Luego deberá llenar los espacios en blanco como su departamento, municipio, localidad, comuna o corregimiento, agrupación política o podrá buscar directamente el nombre del candidato.

Beneficios de votar en Consejos de Juventud 2025

Es importante mencionar que además de ejercer el derecho al voto, participar dentro de las elecciones tienen una serie de beneficios que están en la Ley 403 de 1997: