409 candidatos inscritos para las elecciones de los consejos de juventud este domingo en el Quindío

Armenia

Este domingo 19 de octubre, son las elecciones de los consejos de juventud, en el departamento del Quindío se inscribieron 409 candidatos: 208 mujeres y 201 hombres,

A nivel nacional, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, participarán 45.183 candidatos, organizados en 9.009 listas conformadas por partidos, movimientos políticos, procesos organizativos y jóvenes independientes.

Daniela Valencia Roa, enlace municipal de Juventud de Armenia expresó ““La inscripción de 208 mujeres y 201 hombres en la región refleja la fuerza y el compromiso de nuestra juventud.

La personera de Armenia Juliana Victoria Ríos por su parte señaló “los consejos municipales de juventud son unos órganos autónomos de participación que sirven de interlocución con las administraciones municipales para realizar seguimiento y control a la ejecución de los planes programas y políticas relacionadas con juventud. Este 19 de octubre se llevará a cabo entonces la elección de los consejeros municipales de juventud a través de voto popular.

Los consejeros o los candidatos que se van a elegir son jóvenes entre 14 y 28 años y los electores también serán jóvenes entre 14 y 28 años.

Para estas elecciones se encuentran habilitados en el municipio de Armenia 49 puestos de votación distribuidos en diferentes instituciones educativas y otro tipo de edificios institucionales en los cuales habrá presencia de la mesa de justicia conformada por algún miembro del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo o Personería Municipal de Armenia, quienes estaremos atentos pues a que toda la jornada electoral transcurra con total normalidad y transparencia.

La personera agregó “es importante resaltar que, para activar la participación de los jóvenes, la Registraduría Nacional del Estado Civil permitió en esta ocasión que los jóvenes entre 14 y 17 años puedan salir a votar en cualquier puesto de votación, no necesariamente en el que quedaron inscritos, sino en el puesto de votación más cercano podrán ir y ejercer su derecho al voto.

Desde la registraduría recordaron que este domingo pueden votar los jóvenes entre 14 y 28 años, Si es menos de 18 años, pueden votar en cualquiera de los puestos habilitados por la Registraduría y Si es mayor de 18 años, debes votar en el puesto donde tienes inscrita tu cédula.

Cabe recordar que para los jóvenes que depositen su voto tendrán beneficios como descuentos del 10 % en pasaporte, libreta militar, cédula y matrículas en universidades públicas.