Instalan la Misión de Observación Internacional para las elecciones de los Consejos de Juventud

Cómo consultar si es jurado de votación en Consejos de Juventudes 2025: mesas de votación y candidatos

El registrador nacional, Hernán Penagos, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz, encabezaron la instalación del grupo de observadores conformado por delegados de siete organizaciones de cuatro continentes, además de analistas y académicos del área electoral.

¿Cuántos candidatos hay a los consejos locales y municipales de juventud?

Durante el encuentro se presentaron los principales datos del proceso. En total, se inscribieron 9.009 listas con 45.183 candidatos en todo el territorio nacional. De ellos, el 48 % corresponde a partidos y movimientos políticos, el 26,1 % a listas jóvenes independientes y el 25,7 % a procesos y prácticas organizativas.

¿Cuántos hombres y mujeres son candidatos en estas elecciones?

En cuanto a la participación por género:

• Mujeres: 23.973

• ⁠Hombres: 21.206

• ⁠No binarios: 4

¿Cómo estarán distribuidos los jurados de votación?

Fueron designados 100.687 personas prestarán su servicio como jurados de votación durante las elecciones de los Consejos de Juventud.

La Registraduría también explicó que los jurados de votación estarán conformados por cuatro personas por mesa, entre docentes y estudiantes de educación media y superior, designados mediante sorteo en instituciones educativas públicas y privadas.

¿Habrán sanciones a quienes no ejerzan su labor de jurados de votación?

La Registraduría Nacional reiteró que el rol de los jurados es obligatorio, ya que son pieza clave para garantizar la transparencia y participar en el conteo final de los sufragios. Quienes no cumplan con esta responsabilidad enfrentarán sanciones económicas y administrativas.

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que no asistan a la mesa de votación se exponen a una multa que puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Además, podrían ser reportados en las entidades en las que trabajan. La entidad hizo un llamado a consultar las listas publicadas en la página oficial para confirmar si fueran seleccionados.

¿Cómo será el despliegue del CNE y la registraduría en estas elecciones?

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que todo está listo para la jornada electoral y reiteró la invitación a los jóvenes a participar en lo que calificó como “una fiesta de la democracia”.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos recordó que en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca fortalecer el estatuto juvenil y ampliar las herramientas de participación para las nuevas generaciones.

¿Qué horarios tendrán las elecciones de consejos locales y municipales de juventud?

La jornada electoral se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de este domingo 19 de octubre. La Registraduría cuenta con un total de 19.869 mesas, distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio colombiano.

¿Qué documentos necesita para votar?

Los jóvenes deberán presentar el documento correspondiente según su edad:

• De 14 a 17 años: tarjeta de identidad.

• De 18 a 28 años: cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones.

• Quienes estén tramitando su cédula por primera vez: contraseña del trámite.

• Quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección: tarjeta de identidad.

¿Qué beneficios tendrán los jóvenes que participen?

De acuerdo con la registraduria, los jóvenes que participen podrán recibir su certificado electoral, el cual trae grandes beneficios a los votantes como descuento en la libreta militar, en pasaporte, cédula y, si es estudiante de universidad pública, podrá tener descuento en su matrícula.