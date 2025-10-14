“Colombia sabrá lo que hay detrás de esto”: Procurador a MinJusticia por denuncia

JUSTICIA

El procurador General, Gregorio Eljach le salió al paso al reciente anuncio que hizo el ministro de Justicia, Eduardo Motealeagre, sobre una denuncia en su contra por presunto prevaricato.

El ministro de Justicia hace este anuncio luego de que el jefe del Ministerio Público le abriera indagación por presunta participación en política. Montealegre lo acusa de aliarse con el precandidato presidencial, Abelardo De la Espriella para “amordazarlo”.

Sobre este tema, el procurador prefirió no referirse mucho al respecto, no obstante, indicó que pronto se conocerá la verdad de esta determinación del ministro.

“Sobre el tema de mi competencia no acostumbro a dar pronunciamientos en su momento. Colombia sabrá lo que hay detrás de esto”, dijo el procurador.

Procurador solicitó plan de atención integral para 100 mil damnificados en La Mojana

Eljach lideró una mesa de trabajo interinstitucional que solicitó un plan integral que permita atender la problemática que se vive en la subregión de La Mojana (región que involucra cuatro departamentos y 13 municipios), en la que, sostuvo, “hay más de 100 mil personas damnificadas”.

“Hay zonas completamente inundadas y eso es muy dramático y doloroso (…) En esa región se vienen enfrentando problemas muy graves de inundaciones básicamente y de infraestructura civil hace como 20 años. No es un tema de este gobierno y pareciera que se prolongará si no actuamos rápido”, afirmó.

El Procurador confirmó que la zona se ha visitado varias veces y que “se acude por solicitud de las comunidades de allá, en función preventiva y buscando que haya diálogo para construir consensos. Hoy se ha dado un gran paso frente a situación tan dramática para nuestros compatriotas”, sostuvo.