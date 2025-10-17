Montería implementa Ley Seca y restricciones excepcionales para garantizar elecciones de juventud

Montería

La Alcaldía de Montería ha puesto en marcha un operativo especial de orden público con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, programadas para el domingo 19 de octubre de 2025.

Mediante el Decreto 0362 de 2025, la Administración Municipal ha establecido una serie de medidas preventivas que regirán desde la tarde del sábado 18 hasta la mañana del lunes 20 de octubre, abarcando tanto la zona urbana como la rural. La iniciativa busca fundamentalmente garantizar la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de esta jornada democrática.

Una de las disposiciones más destacadas es la implementación de la Ley Seca. Esta medida prohibirá de manera absoluta la venta, el porte y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 20 de octubre.

Otras restricciones en Montería

Paralelamente, se restringirá el transporte de mudanzas, materiales de construcción y escombros durante el mismo periodo horario. El objetivo es prevenir situaciones que puedan alterar la calma necesaria para el proceso electoral y garantizar la seguridad vial en una jornada de alta movilidad ciudadana.

El decreto también establece prohibiciones específicas para el día de los comicios. Queda terminantemente vedada la realización de cualquier acto, desfile o manifestación de carácter político o proselitista. Asimismo, se prohíbe toda forma de propaganda electoral en el espacio público o de uso público, lo que incluye afiches, pasacalles, camisetas o cualquier elemento que aluda a candidatos o movimientos juveniles.

Complementariamente, no se permitirá la instalación de puntos de información o apoyo electoral en parques, vías, antejardines y demás espacios definidos por la normatividad vigente, con el fin de evitar aglomeraciones y presiones indebidas sobre los votantes.

Suspenden porte de armas

En materia de seguridad, las medidas adoptadas son igualmente contundentes. Se decretó la suspensión temporal del porte de armas entre el 17 y el 21 de octubre, exceptuando únicamente los permisos especiales que hayan sido otorgados por las autoridades militares.

Por otro lado, el decreto incorpora una disposición garantista, al recordar que los ciudadanos con limitaciones o dolencias físicas podrán ejercer su derecho al voto acompañados hasta el interior del cubículo, de conformidad con la Ley Estatutaria 163 de 1994, asegurando así el secreto del sufragio y el respeto a su dignidad.

El control y la vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Montería y la Secretaría de Tránsito.

Estas entidades aplicarán las sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) frente a cualquier incumplimiento, pudiendo imponer medidas correctivas que incluyen decomisos, inmovilización de vehículos y sanciones pecuniarias.

Con este conjunto de acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con la convivencia, la democracia y la participación ciudadana, buscando que las elecciones juveniles se desarrollen en un ambiente de completa normalidad y absoluta tranquilidad.