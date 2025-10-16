¿Habrá Ley Seca en Colombia este sábado 18 de octubre? Municipios y ciudades que han confirmado

Como lo acaba de leer. Colombia tendrá una nueva ley seca para este sábado 18 de octubre con motivo de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud. Esta medida que se decreta de forma principal a nivel municipal o distrital se hará efectiva nuevamente durante este fin de semana.

Ahora bien, no se trata de una medida que se vaya a adoptar a nivel nacional, sino más bien irá en función de los anuncios que han hecho hasta el momento algunas alcaldías de los diferentes municipios y ciudades del país.

Municipios y ciudades en los que habrá Ley Seca

La Ley Seca es una medida estándar en jornadas electorales, lo que hace que la probabilidad de que se decrete en gran parte del territorio nacional es muy alta. Sin embargo, a la fecha solo estos municipios han confirmado que tendrán ley seca este 18 de octubre:

Cartagena

Yopal

Ciénaga

Montería

Sin embargo, se espera que distritos como Bogotá y otras grandes ciudades del país, que tradicionalmente han aplicado esta medida en tiempo de elecciones, la decreten algunos días antes del evento. Por lo que le recomendamos volver a esta noticia en unos días, cuando se actualice el listado de las ciudades y municipios que tendrán Ley Seca.

¿Qué no se puede hacer durante la ley Seca?

La ley se define como una media preventiva temporal que restringe y prohíbe el expendio de bebidas embriagantes y el consumo de estas mismas en sitios públicos o abiertos al público.

Tradicionalmente, durante elecciones, la Ley Seca inicia a las 6:00 p.m. del día anterior a la elección y se extiende hasta las 6:00 a.m. del día siguiente a la elección. Para el 19 de octubre de 2025 (domingo de elecciones), lo más común sería que inicie el sábado 18 de octubre a las 6:00 p.m. y termine el lunes 20 de octubre a las 6:00 a.m. (aunque la hora exacta puede variar según el decreto de cada alcalde).

Esto aplica para todos los establecimientos comerciales (tiendas, supermercados, bares, discotecas y restaurantes). No se prohíbe el consumo de licor dentro de domicilios particulares, unidades privadas, siempre y cuando se respete el Código Nacional de Policía.

¿Qué pasa si se incumple la ley seca?

Si una persona es sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas en un espacio público o abierto al público o en cualquier lugar donde el decreto de la Ley Seca lo prohíba se puede enfrentar a una multa que equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y la destrucción del licor.

Por otro lado, si un establecimiento es sorprendido vendiendo o expendiendo bebidas alcohólicas durante la Ley Seca se enfrenta a un cierre temporal del lugar y multas sucesivas al propietario o administrador del establecimiento.

Todo esto se ve enmarcado bajo el Código nacional de Seguridad, los respectivos decretos municipales o distritales y el Código Electoral (el Decreto Ley 2241 de 1986). Los cuales no aplican para el consumo en lugares privados (dentro de un domicilio), siempre y cuando se respete la normativa de convivencia sobre el ruido y afectaciones a vecinos.