Alcaldía de Cartagena decretó ley seca por elecciones de los Consejos de Juventud: así aplicará

Con el propósito de garantizar la sana convivencia y la seguridad durante las elecciones de los Consejos de Juventud que se realizarán, este domingo 19 de octubre de 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expidió el Decreto 2138 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas de orden público en toda la ciudad.

El acto administrativo, sustentado en las facultades constitucionales y legales del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, acoge las recomendaciones del Comité de Seguimiento Electoral y dispone restricciones temporales durante el fin de semana electoral.

Principales medidas

Ley seca

Se prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre en todos los espacios públicos y establecimientos comerciales del Distrito de Cartagena.

Restricción de circulación de vehículos de carga

No se permitirá la circulación de vehículos que transporten escombros, cilindros de gas, líquidos inflamables, desechos o trasteos entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. del domingo 19 de octubre.

Control de ruidos y eventos

Durante el mismo periodo de la ley seca, se restringen los espectáculos públicos, caravanas y recorridos que utilicen aparatos de amplificación sonora o generen alteraciones a la convivencia ciudadana.

Las autoridades distritales, de tránsito y de Policía, intensificarán los operativos de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las medidas y preservar la tranquilidad durante la jornada electoral.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que respete estas medidas. Nuestro objetivo es asegurar que el proceso electoral transcurra en completa calma y que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y con garantías”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

La Administración Distrital invita a los jóvenes cartageneros entre los 14 y 28 años a participar de manera pacífica y responsable en las elecciones de los Consejos de Juventud, un espacio clave para fortalecer la participación y la voz de los mismos en la ciudad.