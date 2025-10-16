Gobierno Petro formaliza 112.000 hectáreas a favor de mujeres rurales en Colombia

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, lideró la entrega de 1.600 hectáreas a más de 215 mujeres en Córdoba.

Montería

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha consolidado un hito en la política de justicia agraria con enfoque de género.

Bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, la entidad ha formalizado y entregado un total de 112.000 hectáreas a mujeres rurales durante los últimos tres años. Este esfuerzo se enmarca en una transformación sin precedentes que busca saldar la deuda histórica con las mujeres del campo y fortalecer la justicia territorial en Colombia.

El miércoles 15 de octubre, en un acto simbólico, el director Harman lideró la entrega de 1.600 hectáreas a más de 215 mujeres y sus familias en los municipios de Ciénaga de Oro, Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

Estas tierras se suman a las 7.639 hectáreas que ya han sido adjudicadas a mujeres rurales en todo el territorio nacional con sus respectivos títulos de propiedad

“Una bendición grande que este predio haya sido entregado solo a nosotras. Hoy estamos empoderadas y tenemos todo para trabajar la tierra. Somos mujeres esforzadas, valientes, que sacamos adelante a nuestras familias, y gracias a esta oportunidad hoy podemos decir que tenemos tierra propia”, expresó Yole Cabrera Mendoza, líder campesina beneficiaria.

Paso hacia la justicia agraria

El director de la ANT, Felipe Harman, destacó que este proceso representa un paso firme hacia la justicia agraria con enfoque de género.

Enfatizó las acciones de recuperación de tierras del Estado que estaban siendo apropiadas de manera indebida, incluso bienes declarados extintos en 2016. “Compañeras, nadie había movido un solo dedo para recuperar esas tierras, y hoy vuelven a manos campesinas, a mujeres rurales”, afirmó Harman.

Aclaró, además, que las adquisiciones de fincas privadas se realizan a valor comercial, descartando que se trate de expropiaciones. “Se ha especulado que este gobierno iba a expropiar a propietarios con grandes extensiones de tierra. No es así: lo que estamos haciendo es recuperar los bienes del Estado, que es otra cosa. Pero cuando un propietario legítimamente ha construido su hacienda y desea venderla al Estado, nosotros la compramos”, señaló.

Los avances en materia de formalización son contundentes. La ANT ha logrado formalizar 104.519,28 hectáreas a favor de mujeres rurales. De este total, 84.737 hectáreas ya cuentan con registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, mientras que 19.781,38 hectáreas adicionales se encuentran tituladas y pendientes de registro.

Esta cifra global supera en casi cuatro veces la suma de los resultados alcanzados durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos, que en conjunto formalizaron 22.404 hectáreas. En el detalle de tierras entregadas con título, el gobierno Petro ha otorgado 7.639,61 hectáreas (1.767 títulos), un volumen que representa aproximadamente 4,2 veces más que las 997,39 hectáreas del gobierno Duque y las 800,25 del gobierno Santos sumadas.

Mujeres en comités de reforma agraria

Para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la estrategia incluye la creación de Subcomités de Mujer y Género dentro de los Comités Municipales de Reforma Agraria.

En los próximos días se constituirán cuatro nuevos en Puerto Berrío (Antioquia), Arauca (Arauca), Chipaque (Cundinamarca) y San José del Guaviare (Guaviare). Estos se suman a los 26 Subcomités de Mujer Rural ya conformados en ocho departamentos del país, desde Arauca hasta Valle del Cauca, promoviendo la participación activa de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras.

Estas acciones se ejecutan bajo el paraguas del Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales, Campesinas y Pesqueras, creado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reglamentado mediante el Decreto 1396 de 2024.

Este programa actúa como una acción afirmativa del Estado para garantizar la formalización y entrega prioritaria de predios a mujeres que desarrollan actividades agropecuarias, pesqueras o de economía solidaria. El programa se articula con el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), que establece criterios de priorización con enfoque diferencial y dispone procedimientos de selección transparentes con participación de asociaciones de mujeres.

Harman destacó que con una política pública transformadora que reivindica la justicia de género y promueve la equidad territorial, el gobierno marca un antes y un después en la historia agraria del país, fortaleciendo el desarrollo sostenible en todos los rincones de Colombia.