Imagine Dragons encenderá Bogotá con su espectáculo más ambicioso en Colombia

La capital colombiana se alista para recibir a Imagine Dragons, una de las bandas más influyentes del rock alternativo actual, este 17 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural.

El grupo liderado por Dan Reynolds aterriza en Bogotá como parte de su gira mundial Loom Tour, con una puesta en escena que promete luces, sonido envolvente y una conexión directa con el público.

Con una trayectoria que incluye éxitos globales como Radioactive, Believer, Thunder y Demons, Imagine Dragons ha logrado construir una identidad sonora que mezcla fuerza, introspección y energía colectiva.

Su nuevo álbum Loom marca una evolución artística que será presentada en vivo por primera vez en Colombia.

El concierto no solo será una muestra de su poder musical, sino también una experiencia sensorial que une generaciones. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Las puertas abrirán a las 4:00 p.m. y el show iniciará a las 8:00 p.m.. Las entradas están disponibles en Ticketmaster, con precios desde $240.000 hasta $1.081.000. TransMilenio ha dispuesto rutas especiales para facilitar el acceso y salida del evento.

Imagine Dragons no solo trae música: trae una experiencia que une generaciones, emociones y una comunidad de fanáticos que vibra con cada nota.