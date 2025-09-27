Carlos Fernando Galán y el IDU confirmaron cuándo estará lista la troncal Av. 68 de Transmilenio

Carlos Fernando Galán y el IDU confirmaron cuánto estará lista la troncal Av. 68 de Transmilenio // Caracol Radio

Bogotá sigue avanzando en cuanto a cuestiones de transporte público se refiere, la llegada y construcción del Metro de la capital ilusionan a los ciudadanos con poder transportarse alrededor de la ciudad de una forma óptima, evitando los centenares de trancones que caracterizan las vías capitalinas.

Aunque el Metro viene avanzando rápidamente, existen otras obras en movilidad que siguen su curso, una de ellas es la troncal de Transmilenio de la Avenida 68, uno de los proyectos más ambiciosos en Bogotá, y que, por fin, tiene una fecha estimada de finalización; así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán junto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Tanto el alcalde como la entidad despejaron las dudas que por años tienen los ciudadanos, quienes ven como uno de los corredores más importantes de la ciudad, se encuentra en obras desde épocas de pandemia; a través de redes sociales, mostraron el avance en las obras, confirmando que llevan un 70%.

¿Cuándo estará lista la troncal de la Av. 68?

Según el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán y del IDU, la troncal de la Avenida 68 de TransMilenio estaría lista para el año 2027. No obstante, se habilitará el primer grupo este mismo año, y se espera que en 2026 se dé apertura de 5 grupos, para que, finalmente, en 2027 se entreguen los tres restantes.

Actualmente, las obras registran un avance significativo en varios tramos, pero aún quedan pendientes intervenciones clave en puentes, espacio público y adecuaciones para el sistema de transporte masivo.

El mandatario destacó que este proyecto será un corredor estratégico para la movilidad de Bogotá, pues se conectará con la Primera Línea del Metro y con otras troncales de TransMilenio.

¿Qué tramos comprende la troncal de la Av. 68?

La obra abarca 17 kilómetros de extensión, desde la Autopista Sur hasta la calle 100, atravesando corredores de alta congestión vehicular como la calle 26, la carrera 30 y la calle 80.

Además de carriles exclusivos para TransMilenio, el proyecto incluye:

21 estaciones.

3 puentes vehiculares.

2 pasos deprimidos.

Ciclorutas y espacio público renovado.

Beneficios de la troncal de la Av. 68

El IDU aseguró que, una vez terminada, la troncal beneficiará a más de 1.5 millones de personas, mejorando los tiempos de desplazamiento y reduciendo la congestión en el occidente y norte de Bogotá. Entre los principales beneficios se encuentran:

Mayor conexión con la red de transporte masivo.

Integración directa con la Primera Línea del Metro.

Menor contaminación gracias a la reducción de trancones.

Espacio público y ciclorutas modernas.

Retrasos y retos en la construcción

Aunque el proyecto se encuentra en marcha, ha enfrentado retrasos por problemas contractuales y técnicos, además de ajustes de diseño que han generado inquietud entre los ciudadanos.

Carlos Fernando Galán enfatizó que su administración hará seguimiento estricto al avance de la obra para cumplir con el cronograma y evitar mayores demoras, además expresó disculpas porque la obra fue recibida con apenas un 44% de avance, cuando se preveía un 80%.

¿Por qué la troncal de la Av. 68 es clave para Bogotá?

La troncal no solo será un eje fundamental de TransMilenio, sino que también funcionará como alimentador del Metro de Bogotá, lo que permitirá que miles de pasajeros tengan un sistema de transporte más integrado y eficiente.

Para los expertos en movilidad, la obra representa una de las inversiones más importantes en la infraestructura de la ciudad en los últimos años.