El esperado álbum de Imagine Dragons por fin llego “LOOM ”

“Imagine Dragons están volando más alto que nunca .... Diez años después de su irrupción comercial,

los rockeros de Las Vegas siguen cosechando verdaderos éxitos de crossover, tocando a salas llenas, y

jugando un juego largo al estilo de U2″ - Billboard

“Imagine Dragons sigue sabiendo cómo convertir estadios en escombros...

La banda de alt-rock sigue siendo fiable y radiactivamente enorme”-Rolling Stone

Imagine Dragons se adentra en una era intrépidamente audaz y presenta su esperado sexto álbum de larga duración, LOOM.

El sexto álbum de estudio de Imagine Dragons, LOOM, representa la cumbre de su viaje artístico de autodescubrimiento y marca el mejor trabajo que han hecho nunca.

LOOM, producido íntegramente por Imagine Dragons con los hitmakers suecos y colaboradores de toda la vida de la banda Mattman y Robin, encuentra el equilibrio perfecto entre los sonidos clásicos que les han convertido en superestrellas y la frescura que les ha dado alegrías en el estudio.

El funk-pop propulsivo de “Kid” y “Nice to Meet You” canaliza tu sonido favorito de principios de los 2000. El reggae-rock de “Gods Don’t Pray” se mezcla con el ambiente gótico-antémico del single principal “Eyes Closed” y la balada melancólica de “Don’t Forget Me”. Con 9 temas totalmente nuevos,incluidos los exitosos singles “Eyes Closed” y “Nice to Meet You”, LOOM significa nuevos comienzos en el horizonte, la emoción por un nuevo día, momentos aún por llegar.

El año pasado, los miembros de Imagine Dragons se encontraron con un raro y merecido descanso de la carretera, quizás el más largo en muchos años. Así que lo aprovecharon al máximo dedicando ese tiempo a la familia y los amigos.

Catalizados por este respiro con una perspectiva renovada, la banda se reunió en el estudio y extrajo el mismo pozo de inspiración que alimentó su material más querido.

Los músicos reflexionaron sobre el pasado para catapultarse hacia un futuro en el que las fronteras estilísticas han desaparecido por completo y todo es posible creativamente.

Este viaje les llevó a su obra más dinámica y definitiva hasta la fecha, LOOM.