El Vive Claro Distrito Cultural generará más de 22 mil empleos en Bogotá

Durante la primera Cumbre de la Bogotá Moderna, la directora del Vive Claro Distrito Cultural, Luz Ángela Castro, destacó el papel del entretenimiento en vivo como motor clave para la transformación económica, turística y cultural de la capital.

Según explicó, una ciudad moderna no puede imaginarse sin una oferta creciente de conciertos, espectáculos y eventos culturales que fortalezcan el tejido social y generen oportunidades de empleo.

“Imaginar una Bogotá moderna sin una oferta creciente de entretenimiento en vivo, es imaginar una ciudad fría, una ciudad que no aprovecha el gran potencial que tiene la cultura para construir comunidad y atraer turismo”, afirmó la directora.

Industria del entretenimiento en Colombia

Actualmente, Colombia se posiciona como el tercer país de Sudamérica en oferta de entretenimiento en vivo, solo detrás de Argentina y Brasil, y Bogotá se ha convertido en una parada obligada para los artistas internacionales y en uno de los destinos preferidos por los turistas.

La funcionaria aseguró que los próximos eventos programados en la capital generarán más de 22 mil empleos directos e indirectos, además de la habilitación de nuevos espacios culturales y recreativos.

Escenarios de primer nivel

“Queremos que los artistas tengan escenarios de primer nivel y que los ciudadanos vivan experiencias memorables. La sostenibilidad, el turismo y la cultura son pilares de esta nueva Bogotá moderna”, agregó.

Finalmente, la directora aseguró que desde el Vive Claro Distrito Cultural, se trabaja en la ampliación de la infraestructura para espectáculos en vivo, en alianza con entidades como Idartes, con el fin de fortalecer la imagen internacional de la ciudad y consolidar una industria del entretenimiento responsable y sostenible.

