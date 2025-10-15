🔴 EN VIVO | Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Karol G y desfile completo

Este miércoles, 15 de octubre, vuelve el Victoria’s Secret Fashion Show, en esta ocasión con una puesta en escena renovada, de acuerdo con el portal web de la marca, tienen una visión de la moda y la inclusión.

Puesto que, este año buscan tener transformaciones internas donde la icónica pasarela promete un espectáculo que equilibra el glamour característico de la marca con un enfoque más moderno y representativo.

Cabe resaltar que, en esta edición, se contara con colaboradores especiales y diseñadores emergentes, que harán que el espectáculo este más allá de la moda tradicional.

A qué hora es el Victoria secret fashion show 2025

Una de las novedades más en show de este año, se debe a que, por primera vez, la transmisión del Victoria Secret Fashion Show se realizará en plataformas digitales como Prime Video y Amazon Live.

La hora del Victoria secret fashion show 2025 es a las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que quiere decir que en Colombia iniciará a las 6:00 p. m .

EN VIVO Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Siga aquí el minuto a minuto del show Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Colombianas en Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Cabe resaltar que, grandes nombres de la industria del entretenimiento se darán cita en el evento, que incluirá actuaciones en vivo, entrevistas exclusivas y detrás de cámaras con las modelos y diseñadores.

Con esta nueva propuesta, Victoria’s Secret intenta recuperar su lugar en la conversación cultural, apostando por una narrativa más consciente y conectada con las audiencias actuales. Además, en esta ocasión son tres las colombianas que harán parte del espectáculo del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La cantante Karol G será la encargada de cantar durante la pasarela, siendo la primera artista en cantar en español en la historia de los Victoria’s Secret Fashion Show, estará acompañada también de Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

Por otro lado, la popular exreina de belleza Daniela Alvaréz, es una de las invitadas especiales del evento y por último la está Valentina Castro, la tumaqueña será la primera mujer colombiana en hacer parte de la pasarela con tan solo 20 años.