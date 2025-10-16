Lluvias en Santander: 50 municipios en alerta por deslizamientos y desbordamiento de Ríos

Bucaramanga

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santander han afectado a varios municipios, especialmente en el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga. La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento informó sobre inundaciones, colapso de alcantarillado y creciente de ríos en varias zonas.

De acuerdo con los reportes de la sala de crisis del departamento, se presentaron tormentas eléctricas en Aguada, Oiba, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesús María y Málaga. Este último municipio fue uno de los más impactados por la emergencia.

Lea también: Cortes de agua en Bucaramanga a partir de HOY 16 de octubre: 100 barrios sin suministro

En Málaga, la creciente de la quebrada La Magnolia y el colapso del sistema de alcantarillado provocaron inundaciones en el sector centro. Equipos de socorro y organismos de gestión del riesgo adelantan evaluaciones de daños y análisis de necesidades, para determinar el alcance de los perjuicios y las acciones de atención a la comunidad.

“En Málaga se presenta una afectación crítica por el colapso del alcantarillado, que provocó inundaciones en el sector centro, sobre la calle 11 y en el barrio Los Sauces”, señaló Pedro Araque, funcionario de la Oficina del Gestión del Riesgo, quien confirmó que el Consejo Municipal, adelanta la evaluación de daños y análisis de necesidades para coordinar las ayudas necesarias.

Podría interesarle: Santander: ISAGEN aclara que no hay emergencia en la Central Hidroeléctrica Sogamoso

Las autoridades han reiterado el llamado a la prevención ante la persistencia de las lluvias. Entre las recomendaciones se destaca: mantener limpios los canales de aguas lluvias, asegurar techos y estructuras livianas, evitar la exposición en zonas abiertas durante tormentas eléctricas y reportar cualquier emergencia al organismo de socorro más cercano.

🔴 #Lluvias | Desde la noche anterior se reportaron tormentas eléctricas en los municipios de Aguada, Oiba, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesus María, Málaga, donde se registraron inundaciones por colapso del alcantarillado. pic.twitter.com/NqpxuIwij4 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 16, 2025

Alerta por inundaciones, deslizamientos y desbordamiento de ríos: un municipio se encuentra en alerta roja y otro en calamidad pública

El más reciente reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, con fecha del 16 de octubre de 2025, advierte un alto nivel de amenaza por deslizamientos de tierra en gran parte del departamento.

Según el documento oficial, El Carmen de Chucurí se encuentra en alerta roja, al ser el municipio con mayor riesgo de deslizamientos por la saturación de los suelos y su topografía escarpada. Este municipio ya había sido reportado en alerta durante las últimas horas, ante las precipitaciones que han persistido desde la noche anterior.

Otras noticias: Unidad de Búsqueda inicia jornada en Floridablanca para localizar a 200 desaparecidos del conflicto

En alerta naranja se ubican 22 municipios: Aguada, Betulia, Bolívar, Charalá, Cimitarra, Guadalupe, Landázuri, Oiba, Sabana de Torres, San Benito, San Vicente de Chucurí y Santa Helena del Opón, donde las autoridades mantienen monitoreo constante.

26 municipios están en alerta amarilla con una probabilidad moderada de deslizamientos: Albania, California, Chima, El Playón, Floridablanca, Girón, Guaca, Guavatá, Hato, Jesús María, Macaravita, Mogotes, Matanza, Málaga, San Andrés, Suratá, Vélez y Zapatoca, entre otros.

🌧️ Fuertes lluvias en Santander

Este jueves 16 de octubre de 2025, se registran intensas precipitaciones en el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga. pic.twitter.com/NEWiDwCrvh — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) October 16, 2025

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres continúa en monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de los niveles de los ríos y quebradas de Santander, ante el incremento de las precipitaciones en la región.