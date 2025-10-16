Se reaviva la protesta en el peaje de Los Santos: levantarán talanqueras ante promesas incumplidas / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Bucaramanga

Las comunidades del sector de Los Santos, en Santander, anunciaron que este sábado 18 de octubre a las 3:00 p.m. realizarán un nuevo plantón pacífico en el peaje La Punta en la Mesa de Los Santos.

Volverán a levantar las talanqueras y suspenderán el cobro, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos establecidos por la gobernación de Santander el pasado fin de semana.

Según Nancy Quintero Castro, líder y vocera de las comunidades, el inconformismo se debe a que el gobernador se comprometió a recibir esta semana a una comitiva de líderes para buscar una solución definitiva al conflicto, pero la reunión nunca se realizó.

Puede leer: Lluvias en Santander: 50 municipios en alerta por deslizamientos y desbordamiento de Ríos

“El sábado se levantaron las talanqueras y se dio vía libre. En la noche el gobernador envió representantes y con presencia de la Defensoría del Pueblo se hicieron unos compromisos. Él mismo dijo que el martes o miércoles recibiría a los líderes en la gobernación, pero hoy es jueves y no hubo ninguna reunión. Por eso decidimos regresar al peaje este sábado”, afirmó Quintero Castro.

Ampliar

La líder señaló que las comunidades mantienen una postura pacífica, pero advierten que no permitirán más el cobro en el peaje hasta que se atiendan las verdaderas problemáticas del sector; entre ellas el mal estado de las vías rurales que ha afectado la movilidad de los habitantes y la salida de la producción agrícola.

Le sugerimos: Visita del ICBF el 20 de octubre determinaría la apertura de Casa Búho en Bucaramanga

“Las carreteras están destruidas. Supuestamente raspaban la vía, pero no llevaron el material necesario. Con las lluvias ahora no pueden transitar ni carros ni motos. Es un completo desastre”, denunció.

Además Quintero Castro cuestionó el manejo de los recursos del peaje, administrado desde enero por la gobernación.

Lea también: Alerta por presencia de hombres del ELN en municipio de Santander

“Queremos que rindan cuentas de todo el dinero recaudado desde enero y también de los recursos que dejó Construcorp, que tuvo la concesión por más de veinte años. El gobernador dice que no hay dinero, que todo está en cero y eso no es justo”, enfatizó.

Los residentes, quienes pagan 17.200 pesos por cada paso por el peaje, aseguran que viven una situación insostenible.

Otras noticias: Gobernador expide decreto en el que convoca a elecciones atípicas en Bucaramanga el 14 de diciembre

“Nos sentimos secuestrados. Todos los días debemos pagar $17.200 para movilizarnos dentro de nuestra propia región”, agregó la vocera.

El plantón de este sábado se realizará de forma pacífica, con participación de las comunidades afectadas de veredas como Mesitas y otras cercanas al peaje; donde esperan que el gobernador finalmente escuche sus reclamos y se comprometa con soluciones reales para la infraestructura vial y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.