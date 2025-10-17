Bolívar alerta que habría error en tarjetón de consulta: “elegiría al candidato de la primera vuelta”

El exsenador Gustavo Bolívar expresó su preocupación por lo que considera un “error” en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico, afirmando que la redacción actual se indica que se elegirá a un candidato presidencial el 26 de octubre y no a un precandidato.

Esta situación, según Bolívar, podría generar problemas legales, ya que si alguien gana la consulta y luego intenta inscribirse a la del Frente Amplio, podría enfrentar numerosas demandas argumentando que fue elegido como candidato presidencial para la primera vuelta.

Bolívar enfatizó que el objetivo del Pacto Histórico es llegar unido a la primera vuelta, pero con la redacción del tarjetón, podría haber dos candidatos presidenciales, lo que reduciría significativamente sus posibilidades de triunfo. Aunque el registrador Hernán Penagos pueda negar la existencia de una “trampa”, Bolívar sugirió que la ambigüedad en la redacción podría ser utilizada en contra de los candidatos.

Aunque se señaló que el Pacto Histórico estuvo de acuerdo con el tarjetón, Bolívar aclaró que, aunque pudo haber una “ligereza”, el Pacto Histórico había enviado una redacción diferente que especificaba la elección de un precandidato para la consulta del Frente Amplio, la cual no fue tomada en cuenta.

¿La consulta del 26 de octubre podría caerse?

El precandidato Iván Cepeda, según Bolívar, está esperando un concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice que el ganador de la consulta del 26 pueda participar en el Frente Amplio. Bolívar cree que si no se obtiene ese concepto, la consulta podría caerse, aunque esta es su opinión personal y no una declaración oficial.

La Registraduría por su parte, afirmó que actuó conforme a los lineamientos establecidos y el estricto cumplimiento de la normatividad, y que las tarjetas definitivas fueron socializadas y remitidas a todas las agrupaciones políticas el 3 de octubre sin objeciones. Bolívar insistió en que, si no hay un concepto favorable, la consulta se caería.

El exsenador argumentó que los fallos del CNE son político y que, en caso de una demanda, la participación en dos consultas no resistiría jurídicamente, citando el Artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 que prohíbe participar en dos consultas.

Considera que el establecimiento no querrá que el Pacto Histórico llegue unido a la primera vuelta y que estas “jugadas” buscan dividirlo. Si un candidato como Iván Cepeda gana la consulta del 26 de octubre y se presenta al Frente Amplio, las demandas resultantes podrían llevar a una decisión del Consejo de Estado que impida la participación en dos consultas interpartidistas.

Noticia en desarrollo