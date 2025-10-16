Quintero, Corcho y Cepeda se inscribieron para la consulta de octubre bajo la figura del Pacto Histórico

Colombia

Ante las dudas que ha ocasionado la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre, Caracol Radio consultó con la Registraduría y con la misma colectividad cómo se hizo la inscripción de los precandidatos para dicha elección.

Según informaron desde el Pacto Histórico, tanto Daniel Quintero como Carolina Corcho e Iván Cepeda se inscribieron ante la Registraduría para participar de la consulta del 26 de octubre bajo la figura del movimiento político Pacto Histórico.

La tutela fallida:

Hay que señalar que dicha decisión respondió a la medida cautelar que otorgó el Tribunal Superior de Bogotá en respuesta a una tutela que habrá sido interpuesta por Corcho y Gustavo Bolívar, y que buscaba que el Consejo Nacional Electoral agilizara el estudio de la solicitud de fusión del Pacto, pero que luego fue suspendida porque el Tribunal terminó negando la tutela.

Indicaron además desde la colectividad que tal cómo se presentó la solicitud ante la organización electoral el pasado 26 de septiembre, la consulta solicitada es partidista y tiene como objetivo elegir a un candidato único que luego pueda representar al Pacto Histórico en las consultas interpartidistas de marzo.

“EI MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, acuerda participar en una consulta partidista a realizarse el próximo 26 de octubre de 2025, con el objeto de elegir una precandidatura del Movimiento Político Pacto Histórico para que participe en una consulta interpartidista que elija candidatura única en coalición, o para ser la candidatura única del Movimiento Político Pacto Histórico en la elección de Presidencia de la Republica a celebrarse el 31 de mayo de 2026”.

La respuesta de la Registraduría:

Ahora bien, de acuerdo con la Registraduría, aunque coinciden con el Pacto Histórico en que la solicitud de inscripción fue presentada a nombre de la colectividad, también informan que esta consulta de la que participarán hasta el momento Carolina Corcho e Iván Cepeda y de la que también hacía parte Daniel Quintero, fue presentada por los partidos Polo Democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica.

“El partido Unión Patriótica, el partido Comunista Colombiano y el partido Polo Democrático Alternativo presentaron el acuerdo de voluntades de estos tres partidos a la Presidencia de la República”.

Es decir, cada uno de estos tres partidos inscribió a los tres precandidatos.