Radican queja ante CNE para investigar y sancionar a Quintero por retiro de consulta del 26 octubre

Colombia

La fundación Dilo Colombia y la abogada Ximena Echavarría radicaron ante el Consejo Nacional Electoral una queja con la que solicitan investigar al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su intención de retirarse de la consulta presidencial de la izquierda, a menos de dos semanas de la fecha de la realización. Consideran que habría incurrido en un perjuicio económico para el Estado y que debería ser sancionado.

La primera solicitud que se hace a través de este documento es “que se inicie formalmente una investigación administrativa para verificar el cumplimiento de la normativa electoral respecto de la denuncia intempestiva del precandidato” para “establecer con precisión los hechos que originaron la infracción, las normas vulneradas, las personas involucradas y las sanciones que procedan”.

También se pide una investigación en específico al exalcalde de Medellín, a quien acusan de haber “generado un perjuicio económico al Estado al ocasionar la pérdida parcial de los recursos públicos intervenidos en la órganos de la consulta”. Para ello se solicita igualmente dar inicio a investigación contra los partidos que solicitaron la consulta: Polo, Unión Patriótica y Partido Comunista.

Los denunciantes son enfáticos en que “una vez comprobadas las infracciones” deberán tener lugar “las sanciones correspondientes” tanto a Quintero como a los partidos.

Además, solicitaron con este documento al CNE que certifique si el exalcalde de Medellín quedará oficialmente inhabilitado como candidato, como lo han advertido la directora de la MOE y otros expertos, o si podría buscar otros caminos como la recolección de firmas.