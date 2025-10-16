Quintero pide al Polo, la UP y al Partido Comunista aclarar su inscripción a consulta de octubre

Colombia

El precandidato presidencial, Daniel Quintero, envió una carta a los partidos Comunista, Polo Democrático y Unión Patriótica, con copia al registrador y al presidente del Consejo Nacional Electoral, en la que pide que aclaren que él no hace parte de ninguna de estas tres colectividades.

En dicha misiva el exalcalde de Medellín también solicita a estos tres partidos que informen que “nunca ha estado inscrito en la consulta interpartidista hoy planteada y convocada para el 26 de octubre” pues según indicó, no autorizó su inscripción como precandidato para participar de dicho mecanismo.

Las solicitudes de Quintero:

Entre lo pedido por el precandidato está además que se retire cualquier tipo de inscripción realizada ante las autoridades electorales sin su consentimiento, se retire su nombre e imagen de los instrumentos de votación y que en caso de esto no sea posible por motivos logísticos, se excluya de informes, preconteo y escrutinio “cualquier certificación de resultados a mi nombre e instruyan a las autoridades electorales a hacer lo mismo”.

Quintero asegura que precandidatos del Pacto no podrían participar de consulta interpartidista de marzo

Por otro lado y contrario a lo que dicen los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda, Quintero asegura en que quien gane en la consulta del próximo 26 de octubre no podrían participar de las elecciones de marzo y afirma que ese fue el motivo por el cual declinó su participación.

“Si hubiéramos participado en la consulta del 26 de octubre como lo teníamos planeado y queríamos hacerlo, pues no hubiéramos podido finalmente ir a marzo porque esta consulta la llenaron de irregularidades”.

Advirtió de hecho que podría haber “ataques internos” debido a que asegura que la pregunta que aparecerá en el tarjetón de dicha elección “fue enviada por el Polo Democrático”.