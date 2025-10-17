El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si Daniel Quintero pierde la consulta en octubre, no podrá presentarse por firmas más adelante: Abogada

El precandidato Daniel Quintero anunció en sus redes sociales su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre, de cara a las elecciones presidenciales.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas del juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, aseguró Quintero.

Es por esta razón que la Fundación Dilo Colombia radicó una queja ante el CNE por renunciar a la consulta del Pacto Histórico.

Qué dice la queja:

La queja radicada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo estudiar el caso, pues al momento de la renuncia de Quintero, la Registraduría había ejecutado más de $120.000 millones de pesos en material y logística electoral.

La organización solicitó al CNE que se tomen las siguientes medidas contra Quintero:

Reintegrar los gastos públicos ejecutados por la organización electoral

ejecutados por la organización electoral Ordenar la devolución de los anticipos de financiación estatal otorgados a los partidos solicitantes de la consulta.

de financiación estatal otorgados a los partidos solicitantes de la consulta. Reconocer la inhabilidad de Quintero para inscribirse como candidato por otra colectividad durante el mismo proceso electoral, e imponer las sanciones que resulten procedentes.

De otro lado, piden que se remitan copias a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, “para que, dentro de sus competencias, adelanten las actuaciones fiscales, penales y disciplinarias a que haya lugar”.

En entrevista con 6AM, Ximena Echavarría. Abogada experta en Derecho Electoral. Integrante de la Fundación Dilo Colombia, afirmó que es una queja que no tiene ningún interés político, simplemente es una búsqueda por el respeto las entidades democráticas

“El precandidato Daniel Quintero hizo campaña al interior de la consulta del Pacto Histórico y hace unos cuántos días presenta una renuncia que va en contravía del artículo 7 de la ley 1475 del 2011 que establece que no podrán renunciar los candidatos que hayan participado de una consulta y en caso tal de hacerlo eso tienen unas consecuencias patrimoniales ilegales”, aseguró la abogada.

Por otra parte, comentó que en el caso que Daniel Quintero no participe en la consulta o pierda en esa consulta, no podría presentarse más delante de forma independiente, ni por firmas: “La ley indica que quienes hubieran presentado como precandidatos quedarán inhabilitados para presentarse como candidatos en las mismas elecciones”.

Nosotros esperamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de un fallo lo antes posible en aras de proteger la función electoral.