Precio del café para el día de HOY en Colombia, 16 de octubre, según el informe diario de la FNC

¡Subió! Precio café HOY 27 de junio en Colombia: valor de la carga en pesos y dólares, según FNC.

Recientemente, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, habló en su cuenta de X sobre el Foro Mundial para Cafeteros 2027, dando la noticia de que Colombia, será la sede oficial para llevar a cabo dicha charla.

Este Foro tiene como propósito, en el futuro, debatir sobre los cultivos de café y la manera en la que esta práctica, une familias. Asimismo, en este espacio, productores de este grano tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, soluciones y visiones para lograr que el cultivo y demás, siga siendo sostenible a largo plazo para las futuras generaciones y caficultores de todo el mundo.

Precio del café HOY en Colombia para este 16 de octubre

Según el informe diario de la FNC, el precio que se estableció para el café este 16 de octubre es de $2.967.000 COP, representando una disminución de $48.000 pesos, pues el día de ayer, 15 de octubre, se cotizó en $3.015.000 COP. Por otro lado, el precio de su pasilla es de 10.000 kg/COP de pergamino contenido.

Precio del café en dólares

Investing, una plataforma dedicada al estudio de mercados sobre productos e insumos, mostró en un contexto económico que, el precio del café en dólares para este 16 de octubre es de 392,25 USD, representando una baja del 0,67%, esto quiere decir que tuvo una disminución de 2,65 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país para este 16 de octubre

El precio que se presenta tiene como base el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros, un punto a tener en cuenta es que los valores son con base al cierre que haya tenido la bolsa de Nueva York en el día. Así se cotiza en las principales ciudades:

Armenia — Carga: $2,967,500 | Kilo: $23,740 | Arroba: $296,750

$2,967,500 | $23,740 | $296,750 Bogotá — Carga: $2,966,250 | Kilo: $23,730 | Arroba: $296,625

$2,966,250 | $23,730 | $296,625 Bucaramanga — Carga: $2,965,875 | Kilo: $23,727 | Arroba: $296,588

$2,965,875 | $23,727 | $296,588 Buga — Carga: $2,968,250 | Kilo: $23,746 | Arroba: $296,825

$2,968,250 | $23,746 | $296,825 Chinchiná — Carga: $2,967,375 | Kilo: $23,739 | Arroba: $296,738

$2,967,375 | $23,739 | $296,738 Cúcuta — Carga: $2,965,375 | Kilo: $23,723 | Arroba: $296,538

$2,965,375 | $23,723 | $296,538 Ibagué — Carga: $2,966,625 | Kilo: $23,733 | Arroba: $296,663

$2,966,625 | $23,733 | $296,663 Manizales — Carga: $2,967,375 | Kilo: $23,739 | Arroba: $296,738

$2,967,375 | $23,739 | $296,738 Medellín — Carga: $2,966,625 | Kilo: $23,733 | Arroba: $296,663

$2,966,625 | $23,733 | $296,663 Neiva — Carga: $2,965,750 | Kilo: $23,726 | Arroba: $296,575

$2,965,750 | $23,726 | $296,575 Pamplona — Carga: $2,965,500 | Kilo: $23,724 | Arroba: $296,550

$2,965,500 | $23,724 | $296,550 Pasto — Carga: $2,965,500 | Kilo: $23,724 | Arroba: $296,550

$2,965,500 | $23,724 | $296,550 Pereira — Carga: $2,967,375 | Kilo: $23,739 | Arroba: $296,738

$2,967,375 | $23,739 | $296,738 Popayán — Carga: $2,967,625 | Kilo: $23,741 | Arroba: $296,763

$2,967,625 | $23,741 | $296,763 Santa Marta — Carga: $2,969,125 | Kilo: $23,753 | Arroba: $296,913

$2,969,125 | $23,753 | $296,913 Valledupar — Carga: $2,966,750 | Kilo: $23,734 | Arroba: $296,675

