Robos se suman a las extorsiones a los cafeteros en el País.

Desde Neiva el gerente nacional de la federación de cafeteros de Colombia Germán Bahamón, hizo el llamado al gobierno nacional para recobrar y dar seguridad en el territorio. “Hoy no tenemos seguridad en el territorio y el transporte del principal producto de exportación no minero a los puertos desde 23 departamentos está teniendo complejidades y nos están robando en algunas partes las mulas y el producido del campo”. Dijo.

De acuerdo con el líder de los cafeteros en el territorio nacional, se está poniendo a prueba la logística del traslado y transporte de más de 14.000 millones de sacos de producción de la más reciente cosecha cafetera que está terminando en el mes de septiembre, considerada una de las más altas, ya que desde 1.992 estas cantidades no se producían en el territorio nacional. “En este momento como la cosecha del sur fue la que pasó en mayo, junio y julio, hoy está saliendo de las trilladoras ese café con destino a los puertos y eso quiere decir que en Nariño y Cauca hemos tenido complicaciones absolutas”. Expresó.

Hoy el café es el 1.54% del producto interno bruto nacional, es el renglón económico que reactiva la economía en Colombia. Está llevando 22 billones de pesos a las familias caficultoras directo y genera unas exportaciones de 5400 millones de dólares. Destacó el líder gremial. “Estamos en un muy buen momento de la caficultura. Definitivamente vamos a tener complejidades como la seguridad y en el segundo semestre, octubre, noviembre y diciembre, vamos a tener una caída en la producción colombiana de alrededor de 1 millón de sacos con respecto al año pasado, debido a las lluvias incesantes e inclementes que ocurrieron en enero, febrero y marzo. Puntualizó.