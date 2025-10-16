El tradicional “carajillo” ahora viene en versión de café molido con el sabor del ron caldense

Manizales

Los sabores de nuestra tierra se unen para dar como resultado el Café Matiz con sabor a Ron Viejo de Caldas, una alianza que se convierte en un producto de gran valor para estos mercados, donde el café molido premium alcanza ventas anuales por cerca de $160 mil millones, con un crecimiento cercano al 28% en el último año.

Para la Industria Licorera de Caldas esta alianza reafirma su liderazgo en innovación, a través de su producto estrella Ron Viejo de Caldas, que a julio de este año tuvo un crecimiento en ventas del 26,2% y que cuenta con una participación de mercado del 82,1% en el país, así lo destacó el gerente de la empresa de licores caldense, Diego Angelillis Quiceno.

“Dos expertos se están uniendo hoy para que Colombia disfrute del nuevo Café Matiz Edición Especial Ron Viejo de Caldas. Con Matiz, tenemos la maestría en el café de origen premium; y con Ron Viejo de Caldas, sumamos la tradición y el sabor inconfundible del mejor ron y el número 1 en su categoría en el país. El resultado es una experiencia única que redefine el concepto de café saborizado”, destacó el gerente de la empresa Caldense.

El “carajillo” listo para preparar

Esta combinación da como resultado un carajillo, combinación tradicional de estas tierras montañeras, donde los sabores fuertes enamoran y ahora fácil de preparar.

Café Matiz Ron Viejo de Caldas ya está disponible en supermercados y grandes superficies de todo el país, ofreciendo una experiencia sensorial inédita en Colombia.

Una innovación en cafés molidos nacionales

Colcafé, con su marca Matiz, y la Industria Licorera de Caldas, creadora de Ron Viejo de Caldas, han lanzado una edición especial de café molido Café Matiz Ron Viejo de Caldas, una alianza en un café premium referente en la categoría.

Francisco Gómez Zapata, presidente de Colcafé, destacó que, “con Matiz, nuestro compromiso es ser el referente del café premium en Colombia. Esta alianza con Ron Viejo de Caldas es un paso firme en esa dirección, una propuesta innovadora que conecta de forma cercana con la cultura colombiana, enriquece el portafolio de Café Matiz y consolida nuestra diferenciación en el mercado”.