¡Bajó! Precio de la carga de café en Colombia para HOY, 15 de octubre, según Federación de Cafeteros

¡Tendencia a la baja! Precio café HOY 26 de junio en Colombia: FNC indica valor oficial de la carga.

En el departamento de Antioquia, se han realizado diferentes llamados a las autoridades por parte de comunidades cafeteras, las cuales, han recibido presiones de un grupo armado que ha realizado amenazas en caso de que no se cumplan con sus solicitudes.

Se trata del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, quienes estarían solicitando a líderes comunitarios información personal de caficultores y trabajadores. Exigiendo datos como propietarios de fincas, producciones de café, números celulares de cédulas y fotografías de los mismos.

En relación con esto, los trabajadores de la zona expresaron su preocupación por las guerras que se disputan entre los diferentes grupos armados, pues ellos se encuentran en la mitad del conflicto, y, además, al no ceder a las solicitudes que les son realizadas, son tachados como presuntos colaboradores.

Por estas razones, los líderes comunitarios han solicitado al gobierno nacional, la fuerza pública y a diferentes autoridades, que garanticen la seguridad a estas personas, que son las principales afectadas por el conflicto, más aún, en esta época de cosecha cafetera.

Recuerde que para este último trimestre, se espera la cosecha de café más grande del año, esto debido a que por condiciones climáticas, la recolecta de este grano se fue aplazando. Por esto, las autoridades han asegurado que en diferentes regiones del país, se están avanzando estrategias para garantizar la seguridad de todo el sector cafetero, teniendo conocimiento de las grandes sumas de dinero que se suelen manejar en medio de estas transacciones.

Precio del café en Colombia HOY 15 de octubre

El precio del café tuvo una leve disminución respecto al valor presentado el día de ayer. Recuerde, que para esta semana, el precio de este grano superó nuevamente la barrera de los $3.000.000 pesos colombianos, y, a pesar de la disminución presentada el día de hoy, de $73.000 COP, no descendió de este valor.

Según la información presentada en el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kilogramos de café referencia FR 94, para el día de hoy, 15 de octubre, es de $3.015.000 pesos colombianos.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia — Carga: 3,015,500 | Kilo: 24,124 | Arroba: 301,550

— 3,015,500 | 24,124 | 301,550 Bogotá — Carga: 3,014,250 | Kilo: 24,114 | Arroba: 301,425

— 3,014,250 | 24,114 | 301,425 Bucaramanga — Carga: 3,013,875 | Kilo: 24,111 | Arroba: 301,388

— 3,013,875 | 24,111 | 301,388 Buga — Carga: 3,016,250 | Kilo: 24,130 | Arroba: 301,625

— 3,016,250 | 24,130 | 301,625 Chinchiná — Carga: 3,015,375 | Kilo: 24,123 | Arroba: 301,538

— 3,015,375 | 24,123 | 301,538 Cúcuta — Carga: 3,013,375 | Kilo: 24,107 | Arroba: 301,338

— 3,013,375 | 24,107 | 301,338 Ibagué — Carga: 3,014,625 | Kilo: 24,117 | Arroba: 301,463

— 3,014,625 | 24,117 | 301,463 Manizales — Carga: 3,015,375 | Kilo: 24,123 | Arroba: 301,538

— 3,015,375 | 24,123 | 301,538 Medellín — Carga: 3,014,625 | Kilo: 24,117 | Arroba: 301,463

— 3,014,625 | 24,117 | 301,463 Neiva — Carga: 3,013,750 | Kilo: 24,110 | Arroba: 301,375

— 3,013,750 | 24,110 | 301,375 Pamplona — Carga: 3,013,500 | Kilo: 24,108 | Arroba: 301,350

— 3,013,500 | 24,108 | 301,350 Pasto — Carga: 3,013,500 | Kilo: 24,108 | Arroba: 301,350

— 3,013,500 | 24,108 | 301,350 Pereira — Carga: 3,015,375 | Kilo: 24,123 | Arroba: 301,538

— 3,015,375 | 24,123 | 301,538 Popayán — Carga: 3,015,625 | Kilo: 24,125 | Arroba: 301,563

— 3,015,625 | 24,125 | 301,563 Santa Marta — Carga: 3,017,125 | Kilo: 24,137 | Arroba: 301,713

— 3,017,125 | 24,137 | 301,713 Valledupar — Carga: 3,014,750 | Kilo: 24,118 | Arroba: 301,475

