Presunto delincuente buscado en Medellín se escondía en Pereira como recolector de café

Pereira

En la ciudad de Pereira se estaba escondiendo un hombre que era buscado en Medellín debido a que hacía parte de una banda delincuencial que operaba en esa ciudad para el año 2022; este hombre decidió huir ya que luego del proceso judicial recibió una condena de 96 meses, ordenada por el Juzgado Penal Especializado del Circuito No 2 de Medellín.

Según el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Diego Rodríguez, este hombre cuando fue capturado iba a coger transporte para irse hacia la zona rural y esconderse en fincas cafeteras como trabajador.

“El Bloque de Búsqueda de la Metropolitana de Pereira, materializa la captura de un ciudadano apodado como el alias de ‘Osorio’ por el delito de concierto para delinquir agravado. Este sujeto pretendía ocultarse en zona rural de la capital, aprovechándose de la afluencia de personas con motivo de la cosecha cafetera y es sorprendido cuando pretendía tomar transporte público hacia dicho sector. El hoy capturado pertenecía a un grupo delincuencial que operaba en el año 2022 en la ciudad de Medellín y luego de surtir un proceso judicial recibió una condena de 96 meses”, explicó el oficial.

Esta captura se realizó en el barrio La Paz, conocida como los puentes de la novena con doce y fue realizada por el Bloque de Búsqueda que sigue desplegado por todo el área metropolitana.