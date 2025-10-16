¡Cayó! Cotización oficial del dólar para HOY, 16 de octubre en Colombia, según Banco de la República

El primer día del mes de octubre, inició el cierre de gobierno de Estados Unidos, anunciado por la administración de Donald Trump, esto, luego de que por primera vez en siete años, Republicanos y Demócratas no lograran un acuerdo para aprobar la ley de gastos presentada por el mandatario.

Al anunciar dicho estado, se estableció que se podría aplazar indefinidamente, hasta que ambos sectores, pudieran llegar a un acuerdo. Esto, a pesar de las complicaciones que se podrían dar en el país norteamericano durante el tiempo que se mantuvieran dichas negociaciones.

Pues luego de más de dos semanas, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo y se están empezando a vivir las consecuencias de dicho cierre. Miles de trabajadores federales, continúan sin recibir su salario, debido a que aún no hay certeza de cuál será el presupuesto fiscal para el siguiente año, y, por tanto, así como muchos se encuentran trabajando sin pago, muchos otros han sido enviados a sus casas.

Cancelación de vuelos y cierre de aeropuertos

Ejemplo de esto, es La Administración Federal de Aviación, la cual anunció que debido a la falta de personal para sectores como el control aéreo, algunos de los aeropuertos más importantes de EE.UU. han tenido que disminuir vuelos nocturnos, mientras que en otros, como el de Nashville, tuvieron que cerrar operaciones temporalmente.

Mientras tanto, los aeropuertos de diferentes países, han difundido mensajes en los cuales se responsabiliza de estos inconvenientes a los demócratas, por no aprobar el presupuesto requerido por el gobierno, y, por otro lado, ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, entre otros, se han negado a difundir dicho mensaje.

Sin embargo, este cierre de gobierno ha afectado de gran manera el turismo en Estados Unidos, pues diferentes museos y parques nacionales, como el Zoológico Nacional, El Gran Cañón o Yellowstone, se encuentran cerrados o funcionando parcialmente, lo que ha representado, de igual manera, un impacto en la economía del país.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana, la cual presentó un incremento el día de ayer, hoy registró una nueva caída, sin embargo, a pesar de bajar $23 pesos colombianos respecto al valor de cierre pasado, aún no logra bajar de la barrera de los $3.900 pesos colombianos.

Debido a esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense en Colombia, se estableció para hoy, 16 de octubre, en $3.902 pesos colombianos por cada dólar.

Precio del dólar en ciudades del país

La información que encuentra a continuación, es un promedio resultante de las diferentes transacciones registradas en casas de cambio o entidades bancarias en la divisa estadounidense:

Bogotá D.C. | Compra: $3,812 - Venta: $3,928

Compra: $3,812 - Venta: $3,928 Medellín | Compra: $3,773 - Venta: $3,923

Compra: $3,773 - Venta: $3,923 Cali | Compra: $3,857 - Venta: $3,985

Compra: $3,857 - Venta: $3,985 Cartagena | Compra: $3,700 - Venta: $3,950

Compra: $3,700 - Venta: $3,950 Cúcuta | Compra: $3,840 - Venta: $3,870

Compra: $3,840 - Venta: $3,870 Pereira | Compra: $3,900 - Venta: $3,950

