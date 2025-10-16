Luis Díaz regresa a la competencia en el Bayern Múnich con un partidazo: Día, hora y cómo seguir

Luego de lo que fue el parón por la fecha FIFA de octubre, el penúltimo del año, este fin de semana regresa la actividad en las principales Ligas del mundo. Luis Díaz, con el Bayern Múnich, tendrá un duro reto para defender el liderato de la Bundesliga.

Al cabo de seis jornadas, el equipo bávaro, dirigido por el belga Vincent Kompany, se mantiene en la primera posición del fútbol alemán con 18 puntos de 18 posibles, registrando 25 goles marcados y solo tres recibidos.

¿Cuándo y contra quién será su próximo partido?

Bayern Múnich estará disputando el clásico del fútbol alemán ante el Borussia Dortmund este sábado 18 de octubre. El partido se llevará a cabo en el Allianz Arena a partir de las 11:30AM, hora colombiana y usted podrá seguir el minuto a minuto a través de Caracol Radio.

Apenas hay cuatro puntos de diferencia entre Bayern y Borussia, por lo que el juego puede ser determinante para que la Bundesliga se abra o, por el contrario, empiece a inclinarse a favor del club bávaro.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz?

Luis Díaz ha tenido un gran inicio de temporada con el Bayern Múnich, el atacante guajiro ha disputado en todas las competencias 10 compromisos, sumando 6 goles y 4 anotaciones. Entretanto, contando solo Bundesliga, ha jugado seis partidos, con un saldo de cinco tantos y cuatro asistencias.

Lucho viene de disputar 65 minutos y marcar un gol ante México, en el triunfo 4-0, y de jugar 60 minutos en el empate 0-0 contra Canadá.