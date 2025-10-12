🔴 Selección Colombia vs. México EN VIVO: siga acá el primer partido amistoso de la Tricolor

<b>La Selección Colombia disputará su primer partido amistoso frente a México previo al Mundial 2026, </b>en el estadio AT&T Stadium de la ciudad de Texas, a partir de las 8:00 de la noche (hora Colombia). <b>Posteriormente, la Tricolor se medirá con Canadá, el martes 14 de octubre</b> en el Estadio Red Bull Arena, de New Jersey.<b>La Tricolor consiguió su cupo directo a la Copa del Mundo 2026, luego de vencer a la Selección de Bolivia</b> (3-0)<b> y Venezuela </b> (6-3), en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/11/daniel-munoz-sin-tapujos-previo-al-duelo-ante-mexico-hay-que-dejar-de-lado-los-temores/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/11/daniel-munoz-sin-tapujos-previo-al-duelo-ante-mexico-hay-que-dejar-de-lado-los-temores/"><b>Daniel Muñoz, sin tapujos previo al duelo ante México: " Hay que dejar de lado los temores"</b></a><b>Cinco partidos oficiales de manera consecutiva acumula la Tricolor sin perder</b>, considerando los últimos enfrentamientos por Eliminatorias. La última derrota la sufrió el 20 de marzo del presente año<b> ante la Selección de Brasil, 2-1 </b>en calidad de visitante.<b>Para estos dos compromisos, no se contará con la participación de Yerry Mina</b>, quien había sido convocado por Néstor Lorenzo, pero durante el partido con el Cagliari Calcio sufrió una molestia, impidiéndole unirse a la concentración con la Selección Colombia.